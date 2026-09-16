Rolex Perpetual Padellone oferowany jest w wersjach z kopertą ze złota lub platyny.
Patelnia – takim mianem ochrzczono model Roleksa określany symbolem ref. 8171. Miał bowiem kopertę o dość dużej, jak na przełom lat 40. i 50., średnicy, a także lekko zakrzywioną tarczę. Wyróżniały go też dwa inne ważne elementy – roczny kalendarz wskazujący datę, dzień tygodnia, miesiąc, a także komplikacja wskazania faz Księżyca.
Model ref. 8171 znany jako Padellone, zaprezentowano pod koniec lat 40. Produkowano go stosunkowo krótko, ale zapadł w pamięć kolekcjonerom i miłośnikom marki. Rolex, który prowadzi dość przewidywalną politykę i rzadko sięga po niespodzianki, tym razem postanowił zaskoczyć rynek, przedstawiając model, którego niewielu się spodziewało. Dodajmy też, że to pierwszy raz w historii marki Rolex, gdy w oficjalnej nazwie produktu wykorzystano popularne określenie stosowane przez miłośników zegarków. Powitajmy zatem model Perpetual Padellone.
Tą premierą Rolex rozszerza swoją kolekcję Perpetual, dołącza do niej zegarek z kalendarzem rocznym i wskazaniem fazy Księżyca.
Wzrok przykuwa tarcza, ozdobiona ziarnistym wykończeniem. Dużo się tu dzieje – na godzinie dwunastej umieszczono nie jedno, a dwa okienka – wskazują dzień tygodnia i aktualny miesiąc. Za wskazanie daty odpowiada natomiast wskazówka zakończona półksiężycem i skala naniesiona na krawędź tarczy.
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Poniżej, na godzinie szóstej, umieszczono emaliowaną tarczę, która wykonuje pełny obrót w ciągu miesiąca kalendarzowego i, jak się można domyślić, wskazuje aktualną fazę Księżyca. Warto zauważyć, że pełnia i nów przedstawione zostały na tarczy za pomocą elementów wykonanych z meteorytu.
Koperta ma średnicę 39 milimetrów i zapewnia wodoszczelność do 50 metrów. Do wyboru jest wersja z 18-karatowego złota Everose, towarzyszyć jej może brązowy pasek ze skóry aligatora lub bransoleta Settimo. Jest też wersja z kopertą z platyny próby 950 zestawiona z niebieską tarczą o chłodnym odcieniu i czarnym paskiem ze skóry aligatora. Niezależnie od wersji całość ozdabia wąski bezel z ząbkowaniem.
Wewnątrz koperty pracuje kaliber 7190 wyposażony w krzemową sprężynę balansu Siloxi i zapewniający 66 godzin rezerwy chodu. Napis na tarczy „Superlative Chronometer” informuje o precyzji pomiaru czasu.
Sporo łączy kaliber 7190 z mechanizmem napędzającym zegarki Land-Dweller zaprezentowane w 2025 roku. Rolex podkreśla innowacje zastosowane w samym mechanizmie, ale też w module rocznego kalendarza. Miłośnicy zegarków docenią wiele rozwiązań, choćby to, że wszystkie wskazania (dzień, dzień tygodnia, miesiąc) przeskakują jednocześnie dokładnie o godzinie 0:00. Pracę mechanizmu można obserwować przez przeszklony dekiel. Jest co podziwiać – elementy mechanizmu ozdobiono pasami genewskimi w nieco innej wersji, a nad całością porusza się trójramienny wahnik wykonany z żółtego złota.
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