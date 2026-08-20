Gdy powstawała, Ikea miała być producentem tanich, nowoczesnych i funkcjonalnych mebli dla młodych ludzi w Europie. W ostatnich latach potrzeby mieszkańców miast zmieniły się, więc zmianie musiała ulec także oferta firmy Ikea. Nowa kolekcja Konstrunda to dowód, jak szwedzki gigant stara się dotrzymywać kroku młodemu pokoleniu.

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Konstrunda czyli „Artystyczna podróż”. Nowa limitowana kolekcja Ikei

Meble i przedmioty z najnowszej kolekcji firmy Ikea mogłyby być eksponatami w galeriach designu. Po bestsellerowej, „dopaminowej” kolekcji, która powstała we współpracy ze słynnym szwedzkim projektantem Gustafem Westmanem przyszedł czas na nie mniej kolorową kolekcję, którą stworzyło siedmioro artystów i projektantów.

Ikea już jakiś czas temu zaczęła rozszerzać swoją ofertę o produkty wychodzące poza to, do czego przyzwyczaiła swoich klientów i klientki. Przykładem może być IKEA PS, kolekcja oferująca odważniejszy design. Te projekty zwykle wyprzedają się błyskawicznie. Podobnie było też z ubiegłoroczną kolekcją o nazwie „Vinterfint 2025”, która powstała we współpracy ze wspomnianym Gustafem Westmanem – ulubionym projektantem pokolenia Z, słynącym z kolorowych projektów, przypominających nieco dziecięce zabawki.

Tym razem Ikea robi krok w stronę sztuki, designu i kolekcjonowania. Szwedzi nawiązali współpracę z siedmiorgiem artystów, projektantów i innych twórców reprezentujących różne kreatywne dziedziny i środowiska, a także różne pokolenia. 1 września do sprzedaży trafi kolekcja o nazwie Konstrunda, co po szwedzku oznacza „artystyczną podróż”. Obejmuje ona obiekty ze szkła i ceramiki, meble i tekstylia. Jak podkreślają obserwatorzy, dla wielu nabywców może to być wejście do świata kolekcjonowania sztuki i designu.

Foto: Inter IKEA Systems B.V. 2026

„Sztuka powinna być dostępna dla każdego, a nie mieć status luksusu zarezerwowanego dla galerii” – mówi Karin Gustavsson, dyrektorka kreatywna nowej kolekcji Ikei. „Sztuka budzi emocje, prowokuje do rozmów i sprawia, że dom staje się prawdziwym domem. Tworząc kolekcję Konstrunda, chcieliśmy zachęcić ludzi do wyrażania siebie i otaczania się przedmiotami, które kochają” – dodaje Gustavsson.

Ikea: Nowa kolekcja Konstrunda

Kolekcja Konstrunda składa się z 22 obiektów, które oddają styl i artystyczną perspektywę swoich twórców. Jak tłumaczy marka, kolekcja jest swego rodzaju „podróżą przez różne głosy, z których każdy oferuje unikatowe ujęcie sztuki w domu”.

Foto: Inter IKEA Systems B.V. 2026

Żyjący i tworzący w Londynie projektant produktów i mebli Andu Masebo stworzył szklany stolik kawowy na chromowanym stelażu o krągłych kształtach. Szwedzka artystka Lisa Reiser jest z kolei autorką kilku abstrakcyjnych rzeźb z dmuchanego szkła w różnych kolorach.

Andu Masebo. Foto: Inter IKEA Systems B.V. 2026

Także pochodząca ze Szwecji projektantka Lisa Hilland stworzyła zdobiony ornamentami stołek z drzewa sosnowego oraz pomarańczową ceramiczną rzeźbę o falującej formie. Seria minimalistycznych przedmiotów w geometryczne, czarno-białe wzory to z kolei dzieła projektanta wnętrz Emanuele Stamuli. Wśród nich są m.in. dywan i ceramiczne wazy.

W projekcie wzięła udział również jedna z projektantek Ikei, posiadająca hinduskie korzenie Akanksha Deo. Jej prace to m.in. „nadmuchana” misa ze stali szlachetnej, inspirowana tradycyjną sztuką Indii rzeźba z klocków przedstawiająca ludzką postać oraz tkanina w intensywnym, kobaltowym kolorze.

Akanksha Deo. Foto: Inter IKEA Systems B.V. 2026

Najmłodszymi twórcami, z którymi nawiązała współpracę Ikea, są projektanci Ingrid Leander i Igor Holtermann. Duet stworzył serię poduszek o różnym przeznaczeniu. Ich wspólną cechą są kolorowe, wyraziste wzory, do których stworzenia projektantów zainspirował krajobraz miejskiej metropolii, a także obfita roślinność.