„Szybka moda” wkracza do świata mebli. Trzy lata i kanapa na śmietnik

W branży meblarskiej i wśród architektów wnętrz coraz częściej zaczyna się mówić o zjawisku zwanym „fast furniture” – czyli w dosłownym tłumaczeniu „szybkich meblach”. Chodzi o niedrogie, niskiej jakości produkty zalewające rynek, których „cykl życia” kończy się bardzo szybko.

Fast furniture czyli „szybka moda” w świecie mebli. Na czym polega to zjawisko?

Wiele mebli, które posiadamy w domach, pochodzi z masowej produkcji. Część z nich przetrwa zaledwie kilka lat, po czym zaczną one stopniowo niszczeć – a ich naprawa zapewne okaże się nieopłacalna lub niemożliwa.

To zjawisko, do którego przylgnęło określenie anglojęzyczne określenie „fast furniture”, stanowi odzwierciedlenie problemu, z którym boryka się też branża odzieżowa. Koncerny meblarskie produkują wyroby niskiej jakości, by utrzymać niskie ceny.

Kupują je klienci, którzy nie chcą lub nie mogą wydać większej kwoty na meble lepszej jakości. W dłuższej perspektywie jednak takie zakupy nie do końca się opłacają – po paru latach mebel może nie nadawać się do użytku, więc wyląduje na śmietniku. Inna scenariusz to meble, które powstają jako odzwierciedlenie krótkotrwałych trendów w świecie designu i urządzania wnętrz. Po kilku latach takie produkty przestają pasować do innych przedmiotów w domu lub po prostu nie odpowiadają aktualnym trendom, więc pozbywamy się ich bez żalu.