Loope, pomysł projektantów ze Studia Rygalik, to meble „cyrkularne”. Ich trwałość obliczona jest na wiele lat — i w razie potrzeby można przetworzyć je w inne meble. Swój projekt polscy designerzy zaprezentowali podczas Salone del Mobile, najważniejszych na świecie targów designu.

Loope: Nowa marka „mebli cyrkularnych”. To projekt Studia Rygalik

Wyobraź sobie, że możesz kupić krzesło, które pewnego dnia przekształci się w stół” – tak o pomyśle na Loope opowiadają twórcy marki. Kluczem ma tu być cyrkularność i dostosowanie otaczających nas przedmiotów do zmieniających się potrzeb. Loope to także pomysł na to, jak minimalizować użycie tworzyw sztucznych.

Projektanci ze Studia Rygalik chcieli stworzyć ponadczasowe, estetyczne i zarazem przyjazne środowisku przedmioty. Jest jednak coś jeszcze, co decyduje o unikatowości projektu Studia Rygalik. Kluczowym aspektem, który wpisuje się w DNA marki Loope Studia Rygalik, jest recykling i wydłużenie cyklu życia materiałów odpadowych – zgodnie z założeniem, że „żaden centymetr kwadratowy plastiku nie może się zmarnować”.

Każdy produkt Loope wykonano w stu procentach z materiałów pochodzących z recyklingu. Co więcej, meble można nawet po wielu latach użytkowania zwrócić do producenta, aby przetworzyć je zgodnie z potrzebami klienta w inny mebel, który jest aktualnie dostępny w ofercie marki.