Jak wiele innych gwiazd, Amerykanka rozbudowuje swoje imperium, zarabiając na swojej marce osobistej poprzez sprzedaż różnego rodzaju produktów sygnowane swoim nazwiskiem. Wśród nich są też perfumy. Billie promuje właśnie swój najnowszy zapach o nazwie „Your Turn” (ang. „Twoja kolej”).

W kampanii reklamującej nowe perfumy Billie Eilish siedzi na wspomnianym krześle Chippensteel projektu Oskara Zięty – jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich projektantów, który od lat działa na styku architektury wnętrz i sztuki.

Pracownia Oskara Zięty szybko odniosła się do reklamy, w której wykorzystano jej projekt. „Jesteśmy zaszczyceni, że nasze krzesło »Chippensteel« wzięło udział w ten kampanii” – napisała pracownia w relacji na Instagramie.

Oskar Zięta: polski projektant, który „oswoił” stal

„Nadmuchane” meble czy rzeźby ze stali to znak rozpoznawczy Oskara Zięty. Specyficzna forma twardej i wytrzymałej stali daje wrażenie miękkości i lekkości, co zyskało popularność wśród wielu klientów z Polski i z zagranicy. „Występ” krzesła projektu Zięty w kampanii Billie Eilish to kolejny dowód na to, że Polak jest projektantem cieszącym się międzynarodową rozpoznawalnością.