Kilka lat temu pojawiła się premierowa kolekcja perfum sygnowanych marką Louis Vuitton. Teraz czas na kolejne produkty, które poszerzą ofertę słynnego francuskiego domu mody. Louis Vuitton, tak jak rywale, musi się mierzyć ze spadkiem popytu na produkty luksusowe, ale nie zamierza patrzeć na to bezczynnie. Wygląda na to, że Francuzi postanowili przypuścić ofensywę. Niedawno usłyszeliśmy o umowie z F1, na podstawie której marka Louis Vuitton zostanie partnerem najszybszej serii wyścigowej na świecie. Czas na kolejny ruch.

Louis Vuitton wprowadza kosmetyki do makijażu

Louis Vuitton to francuski gigant branży mody, który ma ponadstuletnią historię obecności w branży kosmetycznej. Już w XIX wieku i na początku XX wieku Francuzi sprzedawali takie akcesoria jak pudełka na puder, lusterka i produkty do aplikacji kosmetyków kolorowych.

Jednym z najsłynniejszych wyrobów LV są kuferki na kosmetyki z logotypami marki. Swój miał także Ignacy Jan Paderewski, światowej sławy polski kompozytor i polityk, ten egzemplarz zachował się w archiwum Louis Vuitton.

Francuski dom mody dotąd jednak nie zdecydował się na wyprodukowanie własnych kosmetyków do makijażu – aż do teraz. Przedstawiciele firmy ogłosili, że jesienią 2025 roku na rynku zadebiutuje pierwsza linia kosmetyków sygnowanych znakiem LV. Z informacji prasowej wynika, że znajdą się w niej między innymi pomadki w 55 odcieniach, dziesięć balsamów do ust i osiem paletek z cieniami do oczu. Kosmetyki trafią do ponad stu firmowych butików Louis Vuitton na całym świecie.