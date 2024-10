Potaniały akcje największego na świecie przedsiębiorstwa działającego w branży luksusowej. To skutek malejącej sprzedaży na rynkach kluczowych dla koncernu LVMH, kontrolującego tak znane marki jak Louis Vuitton, Dior, Tiffany czy Moët & Chandon.

Spowolnienie na rynku dóbr luksusowych. Lider ze spadkami

Bernard Arnault, jeden z pięciu najbogatszych ludzi na świecie i zarazem najbogatszy Europejczyk, ma ostatnio niewiele powodów do zadowolenia. Wyniki finansowe należącego do niego koncernu LVMH za trzeci kwartał 2024 roku dość znacząco rozminęły się z prognozami.

W trzecim kwartale 2024 roku sprzedaż w grupie LVMH spadła o trzy procent w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej, do kwoty 19,1 miliarda euro. Analitycy spodziewali się mniejszego spadku — na poziomie jednego procenta.

Marki należące do działu mody i galanterii skórzanej koncernu LVMH zaliczyły spadek sprzedaży o pięć procent. Do niego należą między innymi takie flagowe marki jak Louis Vuitton i Dior, które odpowiadają za prawie połowę sprzedaży w LVMH. To pierwszy spadek sprzedaży od 2020 roku, kiedy pandemia zamroziła na pewien czas światowa gospodarkę.