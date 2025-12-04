Amerykańska firma Pantone, światowy lider w dziedzinie tworzenia systemów identyfikacji kolorów, które są standardem w branżach takich jak poligrafia, projektowanie graficzne czy moda. Z produktów tej firmy korzystają miliony projektantów i producentów na całym świecie, opierając się na systemach opracowanych przez Pantone'a.

Trudno wskazać firmę, która miałaby większe doświadczenie w pracy z kolorami. Pantone wykorzystuje je, ogłaszając co roku, jaka barwa w kolejnych latach będzie dominować w przemyśle, modzie i designie. To nie tyle przewidywania stawiane na podstawie obserwacji trendów, co narzucanie pewnego standardu – Pantone tworzy kompletne rozwiązanie, wskazując w jaki sposób można stosować ów kolor roku i jak najlepiej wykorzystać jego zalety. To też produkt – kolor roku natychmiast podchwytują rozmaite firmy, chcąc być na bieżąco z tym, co modne.

Zazwyczaj wybór pada na żywe kolory – tak było w 2023 r., gdy wybrano intensywny kolor Viva Magenta, tak było też w roku ubiegłym, gdy kolorem roku został, najprościej mówiąc, czekoladowy (oficjalnie nazywany Mocha Mousse).

Ten rok przynosi zaskoczenie – eksperci Pantone'a tym razem wskazali kolor biały. Dlaczego?

Cloud Dancer: Kolor roku według Pantone'a

Biały, a dokładnie 11-4201 Cloud Dancer, bo takie oznaczenie w systemie Pantone'a nosi kolor, który wybrano. Dlaczego właśnie biały?