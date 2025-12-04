Reklama

Kolor roku 2026 według Pantone'a. Wybór ekspertów zaskoczył wszystkich

Kolorem roku zdaniem firmy Pantone, firmy tworzącej standardy kolorystyczne dla wielu branż, został kolor... biały. A dokładnie – 11-4201 Cloud Dancer.

Publikacja: 04.12.2025 17:00

„Cloud Dancer wycisza umysł, zachęca do prawdziwej relaksacji i skupienia” – piszą eksperci Pantone'a uzasadniając swój wybór.

Amerykańska firma Pantone, światowy lider w dziedzinie tworzenia systemów identyfikacji kolorów, które są standardem w branżach takich jak poligrafia, projektowanie graficzne czy moda. Z produktów tej firmy korzystają miliony projektantów i producentów na całym świecie, opierając się na systemach opracowanych przez Pantone'a.

Trudno wskazać firmę, która miałaby większe doświadczenie w pracy z kolorami. Pantone wykorzystuje je, ogłaszając co roku, jaka barwa w kolejnych latach będzie dominować w przemyśle, modzie i designie. To nie tyle przewidywania stawiane na podstawie obserwacji trendów, co narzucanie pewnego standardu – Pantone tworzy kompletne rozwiązanie, wskazując w jaki sposób można stosować ów kolor roku i jak najlepiej wykorzystać jego zalety. To też produkt – kolor roku natychmiast podchwytują rozmaite firmy, chcąc być na bieżąco z tym, co modne. 

Zazwyczaj wybór pada na żywe kolory – tak było w 2023 r., gdy wybrano intensywny kolor Viva Magenta, tak było też w roku ubiegłym, gdy kolorem roku został, najprościej mówiąc, czekoladowy (oficjalnie nazywany Mocha Mousse).

Ten rok przynosi zaskoczenie – eksperci Pantone'a tym razem wskazali kolor biały. Dlaczego?

Cloud Dancer: Kolor roku według Pantone'a

Biały, a dokładnie 11-4201 Cloud Dancer, bo takie oznaczenie w systemie Pantone'a nosi kolor, który wybrano. Dlaczego właśnie biały?

„Tak jak czyste płótno, Cloud Dancer podkreśla nasze pragnienie nowego początku – piszą eksperci Pantone'a w uzasadnieniu. „Odrzucając to, co niemodne w myśleniu, otwieramy się na to, co nowe. Cloud Dancer wycisza umysł, zachęca do prawdziwej relaksacji i skupienia, dzięki czemu umysł może wędrować, kreatywność – rozwijać się, co sprzyja innowacjom. Cloud Dancer to rozwinięcie naszej potrzeby pokoju, jedności i spójności”.

„Kakofonia dookoła nas staje się nie do zniesienia, z tego powodu coraz trudniej jest usłyszeć swój wewnętrzny głos. Cloud Dancer to świadome wyrażenie potrzeby prostoty, wpływa pozytywnie na nasze skupienie, pomaga uwolnić się od bodźców zewnętrznych” – przekonuje Leatrice Eiseman, dyrektorka Pantone Color Institute.

Kolor roku 2026: Cloud Dancer

Partnerami tegorocznej edycji projektu zostały takie marki jak Motorola (która przedstawi limitowaną edycję swojego telefonu w kolorze Cloud Dancer), Play-Doh (producent zabawek) czy Mandarin Oriental, luksusowa azjatycka sieć hotelowa, która z kolei zapowiada zestawy do herbaty w kolorze Cloud Dancer, a także tematyczne programy pielęgnacyjne w spa czy wreszcie – skrytki na listy do Mikołaja w kolorze roku.

Zapewne jednak liczba firm, które zdecydują się na nawiązanie do decyzji ekspertów Pantone'a, będzie znacznie większa, bo amerykańska firma ma przemożny wpływ na świat projektowania. Po raz pierwszy jednak w historii projektu, który zadebiutował w 1999 r. , wybrano kolor biały. Projektanci będą więc mieli ułatwione zadanie, bo jak piszą eksperci Pantone'a, „ten wszechstronny odcień bieli z łatwością łączy się z każdym kolorem, dając wrażenie cichego wyrafinowania, komfortowej elegancji, świeżości i nowoczesności”. Nie sposób się nie zgodzić.

      

Źródło: rp.pl

