Aktualizacja: 05.12.2025 01:00 Publikacja: 04.12.2025 17:00
„Cloud Dancer wycisza umysł, zachęca do prawdziwej relaksacji i skupienia” – piszą eksperci Pantone'a uzasadniając swój wybór.
Foto: Pantone
Amerykańska firma Pantone, światowy lider w dziedzinie tworzenia systemów identyfikacji kolorów, które są standardem w branżach takich jak poligrafia, projektowanie graficzne czy moda. Z produktów tej firmy korzystają miliony projektantów i producentów na całym świecie, opierając się na systemach opracowanych przez Pantone'a.
Trudno wskazać firmę, która miałaby większe doświadczenie w pracy z kolorami. Pantone wykorzystuje je, ogłaszając co roku, jaka barwa w kolejnych latach będzie dominować w przemyśle, modzie i designie. To nie tyle przewidywania stawiane na podstawie obserwacji trendów, co narzucanie pewnego standardu – Pantone tworzy kompletne rozwiązanie, wskazując w jaki sposób można stosować ów kolor roku i jak najlepiej wykorzystać jego zalety. To też produkt – kolor roku natychmiast podchwytują rozmaite firmy, chcąc być na bieżąco z tym, co modne.
Zazwyczaj wybór pada na żywe kolory – tak było w 2023 r., gdy wybrano intensywny kolor Viva Magenta, tak było też w roku ubiegłym, gdy kolorem roku został, najprościej mówiąc, czekoladowy (oficjalnie nazywany Mocha Mousse).
Ten rok przynosi zaskoczenie – eksperci Pantone'a tym razem wskazali kolor biały. Dlaczego?
Biały, a dokładnie 11-4201 Cloud Dancer, bo takie oznaczenie w systemie Pantone'a nosi kolor, który wybrano. Dlaczego właśnie biały?
Foto: Pantone
„Tak jak czyste płótno, Cloud Dancer podkreśla nasze pragnienie nowego początku – piszą eksperci Pantone'a w uzasadnieniu. „Odrzucając to, co niemodne w myśleniu, otwieramy się na to, co nowe. Cloud Dancer wycisza umysł, zachęca do prawdziwej relaksacji i skupienia, dzięki czemu umysł może wędrować, kreatywność – rozwijać się, co sprzyja innowacjom. Cloud Dancer to rozwinięcie naszej potrzeby pokoju, jedności i spójności”.
W Barcelonie ruszył nowy flagowy sklep Zary. To kolejny krok hiszpańskiej marki w stronę segmentu...
„Kakofonia dookoła nas staje się nie do zniesienia, z tego powodu coraz trudniej jest usłyszeć swój wewnętrzny głos. Cloud Dancer to świadome wyrażenie potrzeby prostoty, wpływa pozytywnie na nasze skupienie, pomaga uwolnić się od bodźców zewnętrznych” – przekonuje Leatrice Eiseman, dyrektorka Pantone Color Institute.
Partnerami tegorocznej edycji projektu zostały takie marki jak Motorola (która przedstawi limitowaną edycję swojego telefonu w kolorze Cloud Dancer), Play-Doh (producent zabawek) czy Mandarin Oriental, luksusowa azjatycka sieć hotelowa, która z kolei zapowiada zestawy do herbaty w kolorze Cloud Dancer, a także tematyczne programy pielęgnacyjne w spa czy wreszcie – skrytki na listy do Mikołaja w kolorze roku.
Foto: Pantone
Zapewne jednak liczba firm, które zdecydują się na nawiązanie do decyzji ekspertów Pantone'a, będzie znacznie większa, bo amerykańska firma ma przemożny wpływ na świat projektowania. Po raz pierwszy jednak w historii projektu, który zadebiutował w 1999 r. , wybrano kolor biały. Projektanci będą więc mieli ułatwione zadanie, bo jak piszą eksperci Pantone'a, „ten wszechstronny odcień bieli z łatwością łączy się z każdym kolorem, dając wrażenie cichego wyrafinowania, komfortowej elegancji, świeżości i nowoczesności”. Nie sposób się nie zgodzić.
