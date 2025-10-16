Niegdyś był potęgą, dzisiaj musi radzić sobie z coraz trudniejszą sytuacją na rynku, na którym dominują wielkie marki odzieżowe, a także – konkurencja z Chin. Benetton, przed laty duma Włoch, próbuje wrócić na rynek. To wymaga zmian.

Reklama Reklama

Walcząca o rynek słynna włoska marka Benetton przechodzi obecnie trudny okres. Jej właściciel, holding Benetton Group, zakończył właśnie pierwszą fazę restrukturyzacji, której efektem jest powstanie siedmiu firm, odpowiedzialnych za poszczególne obszary działalności. Szczegółów dostarcza redakcja włoskiego serwisu Milano Finanza, która dotarła do firmowej dokumentacji Benettonu.

Benetton: Restrukturyzacja włoskiego producenta

W 2025 r. słynna włoska marka odzieżowa Benetton, którą w 1965 r. założyło rodzeństwo Luciano, Gilberto, Giuliana i Carlo Benetton, świętuje 60-lecie powstania. Mimo to myśli zarządu marki nie krążą wokół świętowania, ale raczej wydobycia biznesu z trudnego położenia.

Podstawowym celem jest ograniczenie strat, które w 2024 r. wyniosły 100 milionów euro, oraz powrót do rentowności w ciągu maksymalnie dwóch kolejnych lat. Firma jest na dobrej drodze do osiągnięcia tego celu: w ubiegłym roku straty były o ponad 57 proc. mniejsze niż rok wcześniej.