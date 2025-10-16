Aktualizacja: 17.10.2025 02:11 Publikacja: 16.10.2025 15:57
Benetton był symbolem lat 90. Popularność zapewniał marce między innymi śmiały marketing i głośne kampanie reklamowe.
Niegdyś był potęgą, dzisiaj musi radzić sobie z coraz trudniejszą sytuacją na rynku, na którym dominują wielkie marki odzieżowe, a także – konkurencja z Chin. Benetton, przed laty duma Włoch, próbuje wrócić na rynek. To wymaga zmian.
Walcząca o rynek słynna włoska marka Benetton przechodzi obecnie trudny okres. Jej właściciel, holding Benetton Group, zakończył właśnie pierwszą fazę restrukturyzacji, której efektem jest powstanie siedmiu firm, odpowiedzialnych za poszczególne obszary działalności. Szczegółów dostarcza redakcja włoskiego serwisu Milano Finanza, która dotarła do firmowej dokumentacji Benettonu.
W 2025 r. słynna włoska marka odzieżowa Benetton, którą w 1965 r. założyło rodzeństwo Luciano, Gilberto, Giuliana i Carlo Benetton, świętuje 60-lecie powstania. Mimo to myśli zarządu marki nie krążą wokół świętowania, ale raczej wydobycia biznesu z trudnego położenia.
Podstawowym celem jest ograniczenie strat, które w 2024 r. wyniosły 100 milionów euro, oraz powrót do rentowności w ciągu maksymalnie dwóch kolejnych lat. Firma jest na dobrej drodze do osiągnięcia tego celu: w ubiegłym roku straty były o ponad 57 proc. mniejsze niż rok wcześniej.
Holding Benetton Group zakończył pierwszą fazę restrukturyzacji, która ma wyprowadzić biznes na prostą. W jej efekcie powstało siedem firm, które mają zacząć działać w styczniu 2026 r. Wszystkie będą miały swoje biura w Castrette di Villorba we włoskim regionie Veneto – czyli tam, gdzie siedzibę ma Benetton Group.
Każda z siedmiu firm będzie zarządzała poszczególnymi obszarami działalności. Firma Retail Omnia Network zajmie się włoskimi sklepami marki, a także tymi, którymi dotychczas zarządzali zewnętrzni partnerzy. Benetton Group wciąż będzie kontrolować sklepy marki w Turcji, Indiach, Korei i Japonii.
Firma Property 347 przejmie z kolei dawną siedzibę marki Benetton w Villa Minelli, historyczną fabrykę Benetton Fabrica i inne nieruchomości. Te budynki będą odtąd funkcjonować jako elementy dziedzictwa marki.
Przedsiębiorstwo Benetton Operations będzie odpowiadać za takie działy projektowania i rozwoju produktów oraz za marketing i komunikację marki. Benetton Distribution będzie z kolei kierować procesem dystrybucji produktów, również do sklepów franczyzowych.
Firmy Benetton E-commerce i Benetton Logistics będą zarządzać odpowiednio sprzedażą przez internet i logistyką. Tymi firmami ma osobiście zarządzać Claudio Sforza, prezes Benetton Group. Sforza będzie też stał na czele firmy Green 347, zarządzającej znakami towarowymi marek należących do Benetton Group, a więc Benettonu, Sisley, Playlife i Killer Loop.
Restrukturyzacją Benetton Group zarządza Claudio Sforza, który w czerwcu 2024 r. zastąpił na fotelu prezesa Massimo Renona. Nowe porządki pod kierownictwem Sforzy poskutkowały między innymi zamknięciem fabryk w Tunezji, Serbii i Chorwacji. W międzyczasie pracowników fabryki w Ponzano Veneto przeniesiono do nowej jednostki w Castrette di Villorba.
Kilkuset pracowników dobrowolnie odeszło z firmy dzięki temu, że zapewniono im odprawy. Pod koniec 2025 r. Benetton Group ma zatrudniać łącznie około 700 osób – o 400 mniej niż w połowie ubiegłego roku.
Firma pozbywa się też nierentownych sklepów na całym świecie. Po zamknięciu 500 sklepów Benetton ma na świecie niecałe trzy tysiące punktów sprzedaży stacjonarnej.
