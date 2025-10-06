Z tego artykułu się dowiesz: Jakie oskarżenia dotyczą działalności Brunello Cucinelli w Rosji?

Jakie działania podjęła firma Brunello Cucinelli w odpowiedzi na zarzuty?

Jaka jest aktualna sytuacja finansowa i wyniki sprzedaży marki Brunello Cucinelli?

Jakie oświadczenia złożyła firma w odniesieniu do działaności na rynku rosyjskim?

Włoska marka luksusowa Brunello Cucinelli próbuje wyjść z twarzą z kryzysu wizerunkowego, z którym właśnie się mierzy. Marka straciła w oczach inwestorów po pojawieniu się oskarżeń o prowadzenie biznesu w Rosji wbrew unijnym sankcjom. Odpowiedzią, poza wyjaśnieniami dotyczącymi swojego statusu w Rosji, jest nowe sprawozdanie finansowe, które pokazuje świetne wyniki sprzedaży.

Analitycy: Brunello Cucinelli wciąż działa na rynku rosyjskim

Do Brunello Cucinellego, który założył swoją firmę odzieżową w Umbrii w 1978 roku, przylgnął wizerunek pioniera w branży odzieżowej. To właśnie on jako pierwszy zaczął farbować ubrania z kaszmiru, co pod koniec lat 70. było innowacją.

Projektant i biznesmen ma też opinię humanisty i filozofa. Cucinelli chętnie cytuje wybitnych myślicieli, jest także postrzegany jako przedsiębiorca, który stara się prowadzić swój biznes w sposób etyczny. Talent do interesów sprawia, że przychody marki Brunello Cucinelli konsekwentnie rosną od wielu kwartałów, co stoi w kontraście do sytuacji wielu marek luksusowych, zmagających się z globalnym spowolnieniem.

Niedawno firma Brunello Cucinelli SpA opublikowała sprawozdanie finansowe, z którego wynika, że w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2025 r. wartość sprzedaży wyrobów marki wzrosła o 11 proc. generując 366 milionów euro przychodu. Firma potwierdziła też prognozę, że w tym i kolejnym roku wzrost przychodów będzie stabilny i utrzyma się na poziomie dziesięciu proc.