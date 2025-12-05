Aktualizacja: 05.12.2025 15:01 Publikacja: 05.12.2025 12:09
66 procent badanych przyznało, że rzadziej nosi drogie zegarki lub biżuterię z obawy przed rosnącym ryzykiem ich kradzieży..
Zdaniem ekspertów branża dóbr luksusowych mierzy się z poważnym problemem, który może hamować jej rozwój. U podłoża zjawiska leży rosnąca obawa klientów przed kradzieżą – zegarka, torebki czy biżuterii. Klienci marek luksusowych coraz częściej wolą trzymać tego typu produkty w domu zamiast je nosić. Wstrzymują się też z kolejnymi zakupami, a w skrajnych sytuacjach – sięgają po podróbki.
W ostatnich latach w wielu miastach Europy pojawiło się zjawisko zuchwałych kradzieży drogich zegarków czy biżuterii. Do tego typu sytuacji dochodzi najczęściej w okresie letnim, kiedy miasta odwiedzane chętnie przez turystów stają się zatłoczone. Dla złodziei to okazja.
Kradzieże są coraz bardziej zuchwałe, najczęściej odbywają się w biały dzień, w zatłoczonych częściach miast. Złodzieje zrywają zegarki, bransoletki czy naszyjniki i błyskawicznie oddalają się na jednośladach.
Kradzieże cennych przedmiotów, które wcześniej były incydentalne, stały się coraz powszechniejsze w wielu miastach zachodniej Europy. W latach 2018-2023 na całym świecie zgłoszono kradzieże ponad stu tysięcy zegarków, których łączną wartość szacuje się na ponad 1,7 miliarda euro. Łupem najczęściej padają najbardziej popularne marki.
W rezultacie klienci coraz częściej obawiają się utraty należących do nich przedmiotów luksusowych. Takie między innymi wnioski płyną z nowego raportu pod tytułem „When fear overrides desire” (ang. „Kiedy strach bierze górę nad pragnieniem”).
Autorami raportu są eksperci ze specjalizującego się w technologiach ochrony dóbr luksusowych startupu Grace, amerykańskiej firmy analitycznej Merkle i renomowanej japońskiej agencji marketingowej Dentsu. Badanie opisuje wpływ, jaki ma wzrost kradzieży dóbr luksusowych na zachowania klientów, a co za tym idzie – na kondycję marek z tej branży.
Z ankiet wśród klientów marek luksusowych wynika, że aż połowa respondentów wymienia strach jako kluczowy czynnik, który zniechęca ich do kupna produktów luksusowych. Z tego samego powodu aż 66 procent badanych rzadziej nosi drogie zegarki lub biżuterię.
„Luksus rozkwita, kiedy jest noszony i podziwiany, tymczasem strach coraz częściej każe go ukrywać” – komentują te dane autorzy raportu. Zauważają też, że dla spokoju część osób decyduje się na zakup tańszej podróbki. Zadeklarowało to aż 51 procent respondentów.
Eksperci podkreślają, że aby zatrzymać przy sobie klientów, marki z górnej półki muszą wprowadzić dodatkowe gwarancje na swoje produkty na wypadek kradzieży. Aż 70 procent klientów stwierdziło, że gdyby zaoferowano im taką gwarancję, byliby bardziej skłonni do zakupu.
Jeszcze więcej, bo aż 82 procent badanych jest gotowych zapłacić więcej, gdyby przy zakupie produktu otrzymali voucher na kolejny zakup, pokrywający pełną wartość swojego zakupu w razie zgubienia lub kradzieży. Autorzy raportu podkreślają, że szeroka ochrona klienta na wypadek kradzieży produktu powinna stać się częścią standardowej polityki producentów wyrobów luksusowych, a nie jedynie dodatkową usługą.
