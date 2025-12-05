Reklama

Klienci marek luksusowych zaczynają się bać. Zła wiadomość dla firm z Europy

Nawet „cichy luksus” nie znosi całkowitej ciszy – ci, których stać na produkty luksusowe, chcą je nosić na co dzień. To jednak coraz częściej staje się problemem. Dlaczego – i jakie niesie to konsekwencje dla marek luksusowych?

Publikacja: 05.12.2025 12:09

66 procent badanych przyznało, że rzadziej nosi drogie zegarki lub biżuterię z obawy przed rosnącym

66 procent badanych przyznało, że rzadziej nosi drogie zegarki lub biżuterię z obawy przed rosnącym ryzykiem ich kradzieży..

Foto: Christian Wiediger Unsplash

Izabela Popko

Zdaniem ekspertów branża dóbr luksusowych mierzy się z poważnym problemem, który może hamować jej rozwój. U podłoża zjawiska leży rosnąca obawa klientów przed kradzieżą – zegarka, torebki czy biżuterii. Klienci marek luksusowych coraz częściej wolą trzymać tego typu produkty w domu zamiast je nosić. Wstrzymują się też z kolejnymi zakupami, a w skrajnych sytuacjach – sięgają po podróbki.

Obawa przed kradzieżą: Nowy problem marek luksusowych

W ostatnich latach w wielu miastach Europy pojawiło się zjawisko zuchwałych kradzieży drogich zegarków czy biżuterii. Do tego typu sytuacji dochodzi najczęściej w okresie letnim, kiedy miasta odwiedzane chętnie przez turystów stają się zatłoczone. Dla złodziei to okazja.

Kradzieże są coraz bardziej zuchwałe, najczęściej odbywają się w biały dzień, w zatłoczonych częściach miast. Złodzieje zrywają zegarki, bransoletki czy naszyjniki i błyskawicznie oddalają się na jednośladach.

Czytaj więcej

Lina Peak ma liczyć 65 pięter, na których znalazłoby się 550 apartamentów z panoramicznymi widokami
Architektura
Drapacz chmur w alpejskim kurorcie. Ma być wyższy niż Pałac Kultury i Nauki

Kradzieże cennych przedmiotów, które wcześniej były incydentalne, stały się coraz powszechniejsze w wielu miastach zachodniej Europy. W latach 2018-2023 na całym świecie zgłoszono kradzieże ponad stu tysięcy zegarków, których łączną wartość szacuje się na ponad 1,7 miliarda euro. Łupem najczęściej padają najbardziej popularne marki.

Reklama
Reklama

W rezultacie klienci coraz częściej obawiają się utraty należących do nich przedmiotów luksusowych. Takie między innymi wnioski płyną z nowego raportu pod tytułem „When fear overrides desire” (ang. „Kiedy strach bierze górę nad pragnieniem”).

Autorami raportu są eksperci ze specjalizującego się w technologiach ochrony dóbr luksusowych startupu Grace, amerykańskiej firmy analitycznej Merkle i renomowanej japońskiej agencji marketingowej Dentsu. Badanie opisuje wpływ, jaki ma wzrost kradzieży dóbr luksusowych na zachowania klientów, a co za tym idzie – na kondycję marek z tej branży.

Podróbka zamiast oryginału: sposób na kradzieże

Z ankiet wśród klientów marek luksusowych wynika, że aż połowa respondentów wymienia strach jako kluczowy czynnik, który zniechęca ich do kupna produktów luksusowych. Z tego samego powodu aż 66 procent badanych rzadziej nosi drogie zegarki lub biżuterię.

„Luksus rozkwita, kiedy jest noszony i podziwiany, tymczasem strach coraz częściej każe go ukrywać” – komentują te dane autorzy raportu. Zauważają też, że dla spokoju część osób decyduje się na zakup tańszej podróbki. Zadeklarowało to aż 51 procent respondentów.

Eksperci podkreślają, że aby zatrzymać przy sobie klientów, marki z górnej półki muszą wprowadzić dodatkowe gwarancje na swoje produkty na wypadek kradzieży. Aż 70 procent klientów stwierdziło, że gdyby zaoferowano im taką gwarancję, byliby bardziej skłonni do zakupu.

Jeszcze więcej, bo aż 82 procent badanych jest gotowych zapłacić więcej, gdyby przy zakupie produktu otrzymali voucher na kolejny zakup, pokrywający pełną wartość swojego zakupu w razie zgubienia lub kradzieży. Autorzy raportu podkreślają, że szeroka ochrona klienta na wypadek kradzieży produktu powinna stać się częścią standardowej polityki producentów wyrobów luksusowych, a nie jedynie dodatkową usługą.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Styl Życia Lifestyle Luksus
Rozwój zjawiska „treatonomii” napędzają platformy społecznościowe – dzięki nim drobne przyjemności s
Społeczeństwo
Młode pokolenie rezygnuje z marzeń. Nastała era „treatonomii”
Rozwiązanie, z którego Nike zdecydował się zrezygnować, wprowadzono w okresie pandemii.
Społeczeństwo
Gigant odzieżowy zmienia politykę. Koniec rozwiązania wprowadzonego w pandemii
Ponad 60 procent osób, które wzięły udział w badaniu Deloitte uważa, że ulubione marki ich „słuchają
Społeczeństwo
Raport: Bardziej ufamy ulubionym markom niż rządom. Bo nas „słuchają”
Prezentacja wyników finansowych Mango za 2024 roku w marcu tego roku – przedstawiciele władz firmy w
Społeczeństwo
Co się stało z twórcą europejskiego giganta rynku mody? Tajemnica wyprawy w góry
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Materiał Promocyjny
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
We Włoszech znajduje się 27,3 procent niezamieszkałych domów wynika z raportu opracowanego przez fun
Społeczeństwo
Kraj „opuszczonych domów”. Włochy dopadła epidemia pustostanów
Jak rozwiązać problem rosnącej góry ubrań
Materiał Promocyjny
Jak rozwiązać problem rosnącej góry ubrań
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama