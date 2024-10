„Made in Italy” pogrąża się w kryzysie. Włoskie marki odzieżowe w tarapatach

Marka Made in Italy długo była dumą Włochów — oznaczeniem potwierdzającym wysoką jakość różnego rodzaju produktów, które powstały we Włoszech. To jednak już przeszłość, a problemy wielu producentów pokazują, ze najbliższe lata nie będą należały do łatwych.

Marka Made in Italy w kryzysie. Zamykają się fabryki, miliony ludzi tracą pracę

Określenia Made in Italy zaczęto używać we Włoszech po II wojnie światowej, w czasach odradzania się włoskiej gospodarki. Metka Made in Italy stanowi gwarancję, że obuwie, produkty żywnościowe, pojazdy i inne wyroby w całości powstały we Włoszech — i są najwyższej jakości.

Niestety, od pewnego czasu na wizerunku słynnego oznaczenia, z którego tak dumni są Włosi, pojawiają się rysy. Problem, z którym na masową skalę mierzy się obecnie włoska branża odzieży luksusowej, naświetlili dziennikarze serwisu Milano Finanza Fashion.

Ostatnie lata to masowe zamknięcia niewielkich włoskich firm produkujących odzież, obuwie i galanterię skórzaną. Przedsiębiorcy coraz sięgają po pomoc ze strony państwa.