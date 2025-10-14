Reklama

Wydawca przewodnika Michelin powiększa imperium. Czas na kolejną branżę

Już nie tylko restauracje, hotele czy atrakcje turystyczne. Wydawca słynnego przewodnika Michelin chce zdominować kolejny, mocno zatłoczony, segment rynku.

Publikacja: 14.10.2025 15:21

Najbardziej znany pozostaje „czerwony przewodnik” Michelina, oceniający najlepsze restauracje.

Foto: Kate Townsend Unsplash

Izabela Popko

Wydawca przewodnika Michelin najbardziej znany jest z „zielonego przewodnika”, który stał się niezbędnikiem turystów, a także z „czerwonego przewodnika”, który z kolei jest biblią branży gastronomicznej. Od niedawna Francuzi oceniają także hotele. To jednak nie koniec ich apetytu. O swoich planach przedstawiciele Michelina podzielili się z AFP i brytyjskim „The Times”.

Przewodnik Michelin z własnym systemem oceny win

Eksperci w dziedzinie win posługują się najczęściej dwoma profesjonalnymi systemami ocen. Pierwszy z nich, opierający się na stupunktowej skali, opracował znany amerykański krytyk winiarski Robert Parker. Drugi to skala 20-punktowa, która powstała w latach 50. we Francji, a której najbardziej znaną propagatorką jest brytyjska ekspertka Jancis Robinson.

Kolejny autorski system chcą niebawem wprowadzić twórcy słynnego przewodnika Michelin, który świętuje w tym roku 125. rocznicę swojego powstania. Stworzenie przewodnika po świecie win ma być kolejnym krokiem w „podboju świata” – jak określił to prezes prestiżowej organizacji Florent Menegaux w rozmowie z „The Times”.

Miuccia Prada rozbudowuje firmę, którą założył jej dziadek, Mario Prada.
Transakcja dekady na rynku dóbr luksusowych. Bruksela daje zielone światło

Dotychczas twórcy „czerwonych” i „zielonych” przewodników pisali o winach dość lakonicznie – przeważnie w kontekście kart win w restauracjach, które oceniali. Na oficjalnej stronie Michelin Guide można przeczytać ponadto jedynie kilkanaście artykułów o tematyce winiarskiej, które powstały na przestrzeni ostatnich czterech lat.

Wraz ze stworzeniem nowego systemu ocen win to się zmieni. Warto wspomnieć, że od 2019 r. Michelin jest właścicielem cenionego portalu The Wine Advocate, którego twórcą jest wspomniany wcześniej Robert Parker. Po sprzedaniu serwisu legendarny krytyk winiarski przeszedł na emeryturę.

Florent Menegaux zapewnia, że nowy michelinowski ranking będzie jeszcze bardziej wpływowy niż ten, który stworzył Parker. Dodał jednocześnie, że kierownictwo Michelin nie zamierza zamykać serwisu The Wine Advocate.

Michelin: wydawca przewodników dywersyfikuje źródła dochodów

W ostatnich latach Michelin bardzo poszerzył swoje wpływy w szeroko pojętej branży Horeca. Powstała rozbudowana strona internetowa z ocenami i recenzjami restauracji w blisko 70 krajach na całym świecie, wersje papierowe przewodnika dotyczą 28 krajów i regionów.

Kolejny ważny krok nastąpił w 2023 r., kiedy Michelin ogłosił stworzenie systemu ocen hoteli, z kluczami jako odpowiednikami gwiazdek. Rok później ukazał się pierwszy przewodnik po hotelach – wówczas tylko tych z Francji. W tym roku klucze otrzymały ponad dwa tysiące obiektów z całego globu.

„Michelinowski przewodnik po hotelach okazał się dla organizacji żyłą złota. Podobnie jak w przypadku rezerwacji restauracji za pośrednictwem platformy Michelin, firma zarabia również na rezerwacjach hoteli, których można dokonać na stronie przewodnika.

Michelin czerpie zyski również z licznych współprac z rządami państw i firmami działającymi w branży gastronomicznej i gościnności, którym zależy na obecności w prestiżowym przewodniku. Jak przyznał globalny dyrektor przewodnika Michelin Gwendal Poullennec, współprace te stały się kluczowym źródłem dochodu firmy.

Zapowiedź stworzenia nowego michelinowskiego systemu oceny win wywołała mieszane uczucia wśród branżowych ekspertów. Mając na uwadze powiązania z różnymi firmami, a nawet władzami państw, a także czerpanie zysków z rezerwacji, niektórzy wątpią, czy ranking będzie wiarygodny.

Źródło: rp.pl

Wino Firmy Michelin

