Wydawca przewodnika Michelin najbardziej znany jest z „zielonego przewodnika”, który stał się niezbędnikiem turystów, a także z „czerwonego przewodnika”, który z kolei jest biblią branży gastronomicznej. Od niedawna Francuzi oceniają także hotele. To jednak nie koniec ich apetytu. O swoich planach przedstawiciele Michelina podzielili się z AFP i brytyjskim „The Times”.

Reklama Reklama

Przewodnik Michelin z własnym systemem oceny win

Eksperci w dziedzinie win posługują się najczęściej dwoma profesjonalnymi systemami ocen. Pierwszy z nich, opierający się na stupunktowej skali, opracował znany amerykański krytyk winiarski Robert Parker. Drugi to skala 20-punktowa, która powstała w latach 50. we Francji, a której najbardziej znaną propagatorką jest brytyjska ekspertka Jancis Robinson.

Kolejny autorski system chcą niebawem wprowadzić twórcy słynnego przewodnika Michelin, który świętuje w tym roku 125. rocznicę swojego powstania. Stworzenie przewodnika po świecie win ma być kolejnym krokiem w „podboju świata” – jak określił to prezes prestiżowej organizacji Florent Menegaux w rozmowie z „The Times”.

Dotychczas twórcy „czerwonych” i „zielonych” przewodników pisali o winach dość lakonicznie – przeważnie w kontekście kart win w restauracjach, które oceniali. Na oficjalnej stronie Michelin Guide można przeczytać ponadto jedynie kilkanaście artykułów o tematyce winiarskiej, które powstały na przestrzeni ostatnich czterech lat.