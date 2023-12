Tworzenie miejsc pracy dla kolejnej grupy rzemieślników ma odbywać się we współpracy ze szkołami i organizacjami społecznymi. Jak na razie dotyczy to manufaktur we Włoszech.

Całe przedsięwzięcie stanowi część programu Métiers d’Excellence, który koncern LVMH uruchomił w 2014 roku. Wspiera on młodych, utalentowanych rzemieślników, reprezentujących różne dziedziny przydatne w branży mody, pracuje też na rzecz zachowania tradycyjnego rzemiosła.

Obecnie w ramach Métiers d’Excellence w swoim fachu doskonali się około siedem tysięcy osób. Jak zapowiedziała w trakcie Show Me Italy 2023 Chantal Gaemperle, wiceprezeska LVMH ds. zasobów ludzkich i synergii, niebawem do programu ma dołączyć kolejne 400 uczniów.

Rzemieślnicy pilnie poszukiwani

W podobnym kierunku poszła również włoska marka Valentino, w której 30 procent udziałów od niedawna posiada francuski holding Kering, główny rywal LVMH zarówno na francuskim, jak i światowym rynku dóbr luksusowych. W nowym roku akademickim włoski dom mody uruchomił kolejną edycję swojego programu edukacyjnego o nazwie La Bottega dell'arte.

Inicjatywa włoskiej marki powstała w 2015 roku. Można powiedzieć, że La Bottega dell'arte to włoski odpowiednik Métiers d’Excellence, choć odbywa się na znacznie mniejszą skalę – dotyczy bowiem tylko jednego domu mody. Do tej pory szkołę ukończyło 35 absolwentów, z których część zatrudniła się w Valentino.

W październiku 2023 roku do programu przystąpiła kolejna siódemka nowych adeptów różnego rodzaju rzemiosł. Przez dziesięć miesięcy będą doskonalić swoje umiejętności w nowej, większej pracowni, mieszczącej się w zabytkowych wnętrzach siedziby włoskiego domu mody przy Piazza Mignanelli w Rzymie.