Daniel Ek znany jest przede wszystkim jako twórca Spotify, aplikacji do słuchania muzyki. To biznes, który błyskawicznie zyskał status „jednorożca” (wycena na poziomie minimum miliarda dolarów), a także zdobył pozycję dominującą i jest dzisiaj dla muzyki tym, czym Google dla rynku wyszukiwania. Początki były trudne, ale obecnie Spotify jest obecne na 184 rynkach i obsługuje ćwierć miliarda subskrybentów.

Reklama

Dzięki Spotify pochodzący ze Szwecji Daniel Ek stał się miliarderem. „Forbes” wycenia jego majątek na ok. 7, miliarda dolarów. Szwedzki miliarder może jednak pochwalić się już nie jednym, a dwoma „jednorożcami” w swoim portfolio – taki status zyskał również rozwijany przez niego od kilku lat biznes o nazwie Neko Health. Twórcy firmy pochwalili się właśnie statystykami, które pokazują, jak duże zainteresowanie towarzyszy rozwojowi nowego biznesu Daniela Eka.

Neko Health: nowy biznes Daniela Eka, twórcy Spotify

Neko Health to zupełnie inna branża niż Spotify. Daniel Ek, wspólnie z Hjalmarem Nilsonnem, powołał bowiem do życia startup, którego zadaniem ma być oferowanie kompleksowych badań profilaktycznych pozwalających odpowiednio wcześnie wykrywać symptomy wskazujące na ryzyko rozwoju poważnych chorób w przyszłości.

Czytaj więcej Sukces Story Stworzyły markę luksusową wartą miliardy dolarów. Mają zasadę: żadnych reklam Bez widocznego logo, bez reklam i z ograniczoną obecnością w mediach. Założona przez siostry Mary-Kate i Ashley Olsen, niegdyś gwiazdy popularnego serialu, marka The Row stała się jedną z najbardziej pożądanych na świecie. Wielcy gracze inwestują w nią ogromne kwoty. Jaka jest tajemnica tego sukcesu?

„Regularne kontrole techniczne są obowiązkowe w przypadku samochodów, ale jeśli chodzi o ochronę zdrowia, zwlekamy często do momentu, aż stanie się coś złego, zanim podejmiemy działanie. Dlaczego nie podejść do spraw zdrowia w taki sam sposób jak do stanu technicznego samochodów?” – zapowiadają twórcy usługi.