Pharrell Williams śmiało eksploruje kolejną branżę, w której wcześniej nie miał okazji zaistnieć. Tym razem mowa o aukcjach. Projektant mody pracujący dla marki Louis Vuitton, wokalista i producent muzyczny w jednej osobie otworzył wirtualny dom aukcyjny Joopiter.

Pharrell Williams wkracza na rynek aukcyjny

Pharrell Williams jest jedną z tych słynnych osób, które trudno wrzucić do jakiejkolwiek szufladki. Z pewnością można powiedzieć, że jako były muzyk takich zespołów jak The Neptunes czy N.E.R.D., a także jako projektant mody pracujący dla Louis Vuitton, jest on wszechstronnym artystą.

Drugim pasującym do niego określeniem mogłoby być: przedsiębiorca, i to bardzo energiczny. Jego najnowszym biznesowym przedsięwzięciem jest internetowy dom aukcyjny Joopiter.

Pharrell Williams wystawia tam na aukcje unikatową biżuterię, buty sportowe, ubrania, dzieła sztuki, a także inne przedmioty należące do jego słynnych znajomych oraz te, które są jego własnością.