Grupa hakerów na zamieszczonym w sieci odniosła się także do unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). „Jest oczywiste, że opublikowanie tych informacji grozi im wysokimi karami wynikającymi z RODO, a także zrujnowaniem swojej reputacji wśród klientów” – stwierdzili hakerzy.

Czytaj więcej Aukcje Ulubiony sweter księżnej Diany sprzedany. Cena 14 razy wyższa niż oczekiwano Słynny sweter w owieczki marki Warm and Wonderful, należący do księżnej Diany, został sprzedany na aukcji w Nowym Jorku. Nabywca zapłacił za niego 14 razy więcej niż wynosiła pierwotna estymacja. To najdroższy sweter kiedykolwiek sprzedany na aukcji.

Dom aukcyjny Christie’s: ponad 400 mln dolarów z wiosennej aukcji

RansomHub to stosunkowo nowa grupa hakerska – choć ujawniła się ona w lutym 2024 roku, to ma na koncie już kilkanaście ofiar. Hakerzy często wyłudzają bądź wykradają dane wrażliwe, a następnie grożą ich upublicznieniem. W kwietniu ofiarą grupy padła Change Healthcare – spółka zależna UnitedHealth Group, firmy zajmującej się ubezpieczeniami zdrowotnymi i usługami, która przetwarza co roku miliardy transakcji związanych z opieką zdrowotną.

Christie’s dotychczas nie odniósł się do doniesień o tym, że hakerzy grożą ujawnieniem danych klientów domu aukcyjnego. Wcześniej dyrektor generalny Christie’s, Guillaume Cerutti, wydał oświadczenie, w którym potwierdził, że w domu aukcyjnym doszło do incydentu związanego z bezpieczeństwem technologii. „Christie's zajmuje się obecnie poważnym problemem związanym z bezpieczeństwem technologii, który dotknął kilka naszych systemów, w tym naszą główną stronę internetową” – mówił. „Zaangażowaliśmy zespół najlepszych ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa, aby pomóc w zarządzaniu i rozwiązaniu tej sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie może to spowodować dla naszych klientów. Naszym głównym celem jest zminimalizowanie wszelkich dodatkowych zakłóceń i będziemy informować naszych klientów o rozwoju sytuacji” - zaznaczał cytowany przez magazyn „Artmajeur” rzecznik Christie's.

Mimo braku kontroli nad stroną internetową, dom aukcyjny Christie's zdecydował, że zaplanowane aukcje – będące jednymi z najważniejszych na świecie w 2024 roku – się odbędą. Tyle, że osobiście i telefonicznie, a nie w sieci. Było warto – aukcja sztuki XX wieku z dziełami Van Gogha, Davida Hockeya, Pabla Picassa czy Andy’ego Warhola przynoniosła ponad 408 mln dolarów.