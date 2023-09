Aukcja pamiątek po liderze Queen: sprzedaż ponad 6 milionów funtów

Odręczne zrobione przez legendę rocka notatki były jednym z najcenniejszych przedmiotów, które wystawione zostały na sprzedaż przez Sotheby’s. Drogocennych pamiątek było jednak znacznie więcej.

Sercem aukcji - jak podkreślał do aukcyjny – był także czarny fortepian Yamaha, na którym Freddie Mercury skomponował epos Queen z 1975 roku „Bohemian Rhapsody”. Instrument sprzedany został za 1,7 miliona funtów. „Pianino było przedłużenie jego samego, jego wehikuł kreatywności” — mówiła Mary Austin o fortepianie.

Jak podkreślała przyjaciółka artysty, fortepian był dla frontmana Queeen zawsze nieskazitelny” – artysta nigdy nie palił przy nim papierosów ani nie stawiał na nim szklanki. Był on dla artysty niezwykle cenny.

Wśród przedmiotów, które trafiły 6 września pod młotek były także między innymi korona i królewski płaszcz Merkurego, noszone podczas finału „God Save The Queen” w ramach ostatniej trasy Queen w 1986 roku czy grzebień do wąsów Tiffany & Co.

Poza tym na aukcję trafiły też: srebrny kombinezon z cekinami, który Mercury nosił podczas trasy „News of the World” pod koniec lat 70., jego złote płyty oraz bardziej codzienne przedmioty należące do artysty, takie jak kolekcja pałeczek lub odtwarzacz płyt kompaktowych Sony D-50, walizki, szafę grającą i mnóstwo ubrań, nie tylko scenicznych.

Hitem aukcji okazała się bransoletka w kształcie węża w stylu wiktoriańskim, noszona przez Mercury’ego w teledysku do „Bohemian Rhapsody”, która sprzedana została za 698 500 funtów – najwyższą cenę, jaką kiedykolwiek zapłacono za biżuterię należącą do muzyka. Wcześniej rekord padł przy sprzedaży talizmanu należącego do gwiazdy zespołu The Beatles, Johna Lennona. Naszyjnik kosztował jednak znacznie mniej, bo 295 000 funtów.