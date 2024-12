Liczące ponad 300 lat skrzypce legendarnej marki Stradivarius niebawem trafią na aukcję w domu aukcyjnym Sotheby’s w Nowym Jorku. Jego pracownicy spodziewają się, że cena sprzedaży instrumentu osiągnie kilkanaście milionów euro. Zapewniają, że zarówno stan, jak i dźwięk instrumentu są znakomite. Zgodnie z wolą ostatniego właściciela skrzypiec dochód z ich sprzedaży trafi na konto jego macierzystej uczelni muzycznej w Bostonie.

Historyczne skrzypce „Joachim-Ma” Stradivariusa mogą stać się najdroższymi na świecie

Już niebawem liczące 310 lat skrzypce, których konstruktorem był Antonio Stradivari, trafią na aukcję, która może zakończyć się historycznym wynikiem. Wielu ekspertów przewiduje, że mogą one stać się najdroższymi skrzypcami w historii. Do instrumentu, który będzie licytowany, przylgnęła nazwa „Joachim-Ma”, nawiązująca do nazwisk jego dawnych właścicieli.

Dom aukcyjny Sotheby’s, w którym odbędzie się aukcja historycznego stradivariusa, określa go jako „jeden z najważniejszych instrumentów muzycznych, jakie kiedykolwiek pojawiły się na aukcji”. Skrzypce pójdą pod młotek 7 lutego 2025 roku w Nowym Jorku. Estymacja wynosi od 12 do 18 milionów dolarów.

Informacja na oficjalnej stronie domu aukcyjnego Sotheby’s głosi, że skrzypce „Joachim-Ma” zachowały się do naszych czasów w znakomitym stanie. Co więcej, instrument również świetnie brzmi — jego dźwięk określono jako „bogaty, złożony i pełen głębi”.