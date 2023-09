Ulubiony sweter księżnej Diany sprzedany. Cena 14 razy wyższa niż oczekiwano

Słynny sweter w owieczki marki Warm and Wonderful, należący do księżnej Diany, został sprzedany na aukcji w Nowym Jorku. Nabywca zapłacił za niego 14 razy więcej niż wynosiła pierwotna estymacja. To najdroższy sweter kiedykolwiek sprzedany na aukcji.