„Zależało nam, aby nowy budynek nie był zamkniętą instytucją, lecz naturalną częścią Poznania – miejscem, w którym codzienność studentów spotyka się z życiem mieszkańców, a muzyka może wybrzmiewać także poza salą koncertową” – mówi Katarzyna Billik, kierownik projektu i współpracownica biura WXCA.
Poznań zyska kolejne ważne miejsce na kulturalnej mapie miasta – siedzibę Akademii Muzycznej, która będzie dwa razy większa od dotychczasowej. W nowoczesnym, otwartym kompleksie będą odbywać się wykłady, próby i występy, nie zabraknie też ogólnodostępnej, otwartej przestrzeni. Za projekt wielofunkcyjnego budynku odpowiada ceniona warszawska pracownia WXCA.
Na terenie pomiędzy ulicami Grunwaldzką, Matejki i Skrytą na zachód od centrum Poznania już niebawem ruszy budowa nowej siedziby Akademii Muzycznej. Charakter gmachu będzie odbiegał od stereotypowego wizerunku uczelni: będzie to nowe, otwarte centrum życia kulturalnego Poznania.
Autorami projektu są architekci z renomowanego biura WXCA z Warszawy. Spod ich ołówków wyszły takie słynne i wielokrotnie nagradzane realizacje jak m.in. Muzeum Historii Polski, Muzeum Wojska Polskiego i Park Pole Mokotowskie w Warszawie, a także projekt odbudowy Pałacu Saskiego, również w stolicy. To oni zaprojektowali też Pawilon Polski na Expo 2020 w Dubaju i powstający gmach Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu.
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Kolejny obiekt projektu WXCA w stolicy Wielkopolski ma być otwartą przestrzenią tętniącą życiem artystycznym i towarzyskim. „Zależało nam, aby nowy budynek nie był zamkniętą instytucją, lecz naturalną częścią Poznania – miejscem, w którym codzienność studentów spotyka się z życiem mieszkańców, a muzyka może wybrzmiewać także poza salą koncertową” – mówi Katarzyna Billik, kierownik projektu i współpracownica biura WXCA.
Zadanie zaprojektowania gmachu wyrazistego, a zarazem odpowiednio wpisującego się w historyczną tkankę Poznania, napotkało kilka kluczowych wyzwań. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się zabytkowe kamienice o różnej wysokości i charakterystycznym wyglądzie elewacji, co skłoniło architektów do zrezygnowania z pojedynczej, monolitycznej bryły.
Zamiast tego zaprojektowali układ mniejszych brył, z których każda pełni konkretną funkcję. Dzięki zróżnicowaniu form tych modułów udało się osiągnąć efekt stopniowego przechodzenia od mocnego, nowoczesnego stylu do tego tradycyjnego i bardziej kameralnego.
U zbiegu ulic Grunwaldzkiej i Matejki znajduje się najwyższa część kompleksu. Ten monolit stopniowo obniża się w kierunku sąsiednich kamienic. Gmach nabiera lekkości dzięki szczelinom pomiędzy poszczególnymi modułami kompleksu, przeszkleniom i podcieniom.
Centralnym punktem nowej siedziby Akademii Muzycznej będzie nowoczesna sala operowo-teatralna na ok. 400 miejsc. Wokół niej znajdą się przestrzenie edukacyjne i wspólne. Na wyższych piętrach zaplanowano sale wykładowe, pracownie i salę ambisoniczną do zaawansowanej pracy z dźwiękiem przestrzennym.
Osobną część budynku zajmie Katedra Lutnictwa. Ten wydział Akademii Muzycznej ma specyficzne potrzeby – jego pracownicy muszą mieć zapewnioną doskonałą akustykę i wyciszenie w swoich pracowniach.
Oprócz przeszkleń i podcieni otwarty charakter kompleksu mają zapewnić zielona przestrzeń łącząca z otwartym parterem gmachu, dziedziniec, a także dwupoziomowe foyer. W ciągu dnia z foyer będą korzystać studenci i wykładowcy, wieczorem z kolei foyer stanie się przestrzenią spotkań i różnego rodzaju wydarzeń artystycznych. Na parterze nie zabraknie też restauracji, która będzie działać niezależnie od godzin pracy uczelni.
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