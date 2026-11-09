Amerykańskie biuro architektoniczne Skidmore, Owings & Merrill, które stoi za projektem m.in. wieżowca Burdż Chalifa w Dubaju, opublikowało wizualizacje swojej nowej realizacji, której budowa już za kilka lat ruszy na egipskim wybrzeżu Morza Śródziemnego. Będzie nią ultranowoczesne nadmorskie miasto o nazwie Alam Al Roum.

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Alam El-Rum: Nowa enklawa luksusu w Egipcie

Pracownia Skidmore, Owings & Merrill odpowiada za jedne z najsłynniejszych obiektów na świecie. Oprócz swojego najbardziej znanego dzieła, jakim jest Burdż Chalifa w Dubaju, SOM ma na koncie takie realizacje jak m.in. wieżowiec Freedom Tower w Nowym Jorku czy początkowa koncepcja urbanistyczna Nowej Stolicy Administracyjnej, której budowa właśnie trwa w Egipcie.

Kolejnym wielkoskalowym projektem SOM – także w Egipcie – będzie nadmorskie miasto o nazwie Alam El-Rum. Ośrodek, którego wizualizacje zaprezentowano, powstanie niedaleko popularnego kurortu Marsa Matruh na zachód od Aleksandrii.

Alam El-Rum ma stać się wielofunkcyjnym, nowoczesnym, tętniącym życiem miastem, w którym będzie można mieszkać, wypoczywać, uczyć się i robić interesy. Budowę miasta finansuje firma deweloperska Qatari Diar, za którą stoi katarski fundusz państwowy.

Foto: SOM

Na powierzchni ponad 2 mln mkw. znajdą się luksusowe ośrodki wypoczynkowe, dzielnice mieszkaniowe, a także mariny z różnego rodzaju obiektami rekreacyjnymi, restauracjami i sklepami. Sercem Alam Al Roum będzie znajdujące się na wybrzeżu centrum z różnymi instytucjami kultury, amfiteatrem, klubem jachtowym, sklepami, restauracjami, kilkoma klubami golfowymi i innymi obiektami rekreacyjnymi.

Egipt: Nowy ośrodek nad Morzem Śródziemnym

Miasto Alam El-Rum powstanie na lagunach z plażami o łącznej długości 22 km i powierzchni ok. 850 tys. mkw. Plażowicze będą mieli też do dyspozycji promenady, którymi będą mogli przechadzać się wzdłuż morza. Na terenie całego miasta powstanie ponad 30 km pieszych ścieżek, które połączą poszczególne dzielnice.

Foto: SOM

W centrum Alam El-Rum znajdzie się obszerny bulwar – swego rodzaju „kręgosłup” miasta. Bulwar połączy marinę, która będzie funkcjonowała jako międzynarodowy port, z węzłem komunikacyjnym, który powstanie w głębi lądu.

Oprócz ośrodków kulturalnych nie zabraknie tu też wszelkiego typu punktów usługowych, a także meczetu, szkół i uczelni. Alam Al Roum ma być miastem przyjaznym zarówno jego przyszłym mieszkańcom, jak i turystom. Będzie też nowym centrum biznesowym na mapie Egiptu, w którym na firmy z całego świata będą czekać nowoczesne przestrzenie biurowe.

Foto: SOM

Twórcy projektu Alam El-Rum zapowiadają, że całe założenie urbanistyczne ma odpowiadać na zmienne warunki klimatyczne, jakie panują na wybrzeżu. Obszary, które bezpośrednio stykają się z morzem, będą chronione przez takie naturalne bariery jak nadrzeczne strefy buforowe, mokradła i ustabilizowane wydmy, które będą domem dla różnych gatunków roślin, zwierząt i innych organizmów.

Pierwsza faza budowy nowego egipskiego miasta ma ruszyć w 2030 r. Na tym etapie ma powstać zalążek centrum miasta – obszar o powierzchni 4 km² z plażą, lagunami i mariną.