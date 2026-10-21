Planetarium na Florydzie to jeden z najbardziej unikatowych budynków projektów Franka Lloyda Wrighta.
Amerykański architekt Frank Lloyd Wright słynie przede wszystkim z modernistycznych willi, zaś bodaj najbardziej znanym obiektem publicznym jego projektu jest Muzeum Solomona R. Guggenheima w Nowym Jorku. Wybitny architekt zaprojektował również planetarium – jeden z mniej znanych obiektów jego autorstwa. Budynek, który znajduje się na terenie kampusu Florida Southern College w Lakeland na Florydzie, nie funkcjonował od dwóch dekad, ale już niebawem to się zmieni.
Planetarium będące częścią Florida Southern College w Lakeland to jeden z najbardziej unikatowych obiektów projektu wizjonera modernizmu, architekta Franka Lloyda Wrighta. Budynek jest jedynym planetarium, które zaprojektował Amerykanin, którego uważa się za jednego z najważniejszych architektów XX-wiecznego modernizmu.
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Cały kompleks sam w sobie również jest wyjątkowy, ponieważ jego układ urbanistyczny, a także projekty wszystkich budynków, które wchodzą w jego skład, również stworzył Wright. Projekt powstał w 1938 r. Jest to zarazem jedyny college, którego autorem jest Wright i największe na świecie zbiorowisko budynków, które zaprojektował amerykański architekt. W 2012 r. kampus wpisano na listę chronionych zabytków.
Przykryte efektowną kopułą Planetarium przynależące do budynku Polk County Science Building, który znajduje się w centralnej części kampusu, przez wiele lat nie funkcjonowało – zamknięto je w 2004 r. Niedawno dobiegła końca pięcioletnia renowacja Planetarium.
Prace remontowe ruszyły w 2021 r. Za projekt rewitalizacji Planetarium odpowiadają architekci z Florida Southern College pod kierownictwem Jeffa Bakera, który prowadzi w Nowym Jorku pracownię MCWB Architects.
Zespół zaczął od fasady Planetarium. Wyremontowano dach, wymieniono elementy z blachy i zniszczony tynk w górnych partiach elewacji. Zastąpiono też ponad 280 biegnących wzdłuż obwodu budynku, ręcznie odlewanych płytek o charakterystycznej fakturze tkaniny.
Następnym etapem była renowacja wnętrz, która ruszyła w 2023 r. Pracy również było mnóstwo, bo przez lata funkcjonowania Planetarium dokonano w nim wielu remontów. Usunięto dodatkowe elementy, które nie wchodziły w skład oryginalnego projektu Wrighta, zmodernizowano też cały sprzęt do projekcji.
Przemalowano ściany i przywrócono oryginalny kolor podłogi w ikonicznym odcieniu Cherokee Red, który pojawia się w wielu projektach Franka Lloyda Wrighta. We współpracy z lokalnymi rzemieślnikami odbudowano również siedzenia autorstwa Wrighta i ustawiono je zgodnie z pierwotną koncepcją architekta.
Renowacja Planetarium stanowi część wieloletniego programu architektów z Florida Southern College, którego celem jest rewitalizacja obiektów projektu Franka Lloyda Wrighta, znajdujących się na terenie kampusu. Program ruszył w 2007 r. Dotychczas udało się wyremontować Waterdome – największą fontannę, jaką zaprojektował Wright, Esplanade, czyli system monolitycznych zadaszonych pieszych ciągów, a także kaplicę Annie Pfeiffer, która znajduje się na wzgórzu we wschodniej części kampusu.
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