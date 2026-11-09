Czym powinny być restuaracje czy hotele – miejscem odpoczynku czy przestrzenią, w której realizowane są sesje zdjęciowe czy wideo? Influencerzy coraz częściej pojawiają się w znanych miejscach, nie po to jednak, by korzystać z hotelu czy zjeść w restauracji, ale by kręcić tam filmiki i robić zdjęcia. Niekiedy przyjeżdżają z grupą współpracowników, a także z torbami pełnymi ubrań do sesji zdjęciowej. Wnętrze hotelu czy restauracji niespodziewanie zmienia się w plan zdjęciowy.

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Dla właścicieli tego typu obiektów to problem – z jednej strony liczą oni na wzrost zainteresowania ich obiektami, z drugiej – muszą liczyć się z niezadowoleniem klientów. Przed takim dylematem stanęło szefostwo najbardziej znanego hotelu na Riwierze Francuskiej.

Zakazy dla influencerów w hotelach i restauracjach

Luksusowy Hotel du Cap-Eden-Roc w Antibes na Lazurowym Wybrzeżu to jeden z najbardziej znanych obiektów tego typu, nie tylko we Francji, ale i na świecie. Funkcjonujący od ponad 150 lat hotel gościł takie słynne osobistości jak Pablo Picasso, Elizabeth Taylor, rodzina Kennedych, Francis Scott Fitzgerald czy Ernest Hemingway. Do dziś VIP-y z całego świata (nie wyłączając koronowanych głów) wypoczywają tu i organizują prywatne imprezy, czemu sprzyja malownicza lokalizacja hotelu na skalistym wybrzeżu Morza Śródziemnego.

Hotel du Cap-Eden-Roc to jeden z wielu luksusowych obiektów na całym świecie, które – jeszcze do niedawna – nie miały nic przeciwko influencerom. Osoby, które zapewniały dodatkową reklamę w internecie przez szereg lat były bardzo mile widziane, a w każdym razie nie uważano ich za szkodliwe.

Do czasu. Niedawno w mediach pojawiła się informacja, że Hotel du Cap-Eden-Roc wprowadził zakaz fotografowania wspólnych przestrzeni w obiekcie bez wcześniejszego uzyskania pozwolenia od władz hotelu. W rozmowie z serwisem Travel Weekly menedżerka Hotel du Cap-Eden-Roc Sophie Volant stwierdziła: „Nasi goście pragną prywatności w trakcie urlopu. Musieliśmy znaleźć rozwiązanie”.

Influencerzy niemile widziani podczas Wimbledonu

Niechęć wobec influencerów coraz szerzej rozlewa się również w branży gastronomicznej. Właściciele wielu lokali w Europie i poza jej granicami otwarcie mówią, co myślą o tych kłopotliwych gościach. Na początku tego roku Jeremy King, znany londyński restaurator, napisał nawet na ten temat artykuł na łamach dziennika „Evening Standard”. „Mam dość influencerów opanowujących moją restaurację – miarka się przebrała” – stwierdza King. Innym głośnym przykładem działań przeciwko influencerom było m.in. postawienie znaku „No influencers” (ang. „Żadnych influencerów”) na wyspie Nantucket nieopodal Cape Cod w amerykańskim stanie Massachusetts.

W podobną stronę idą też organizatorzy dużych imprez sportowych. Od tego roku na Wimbledonie nie będzie już akredytacji dla influencerów, którzy – jak się okazało – zachowywali się za głośno realizując swoje relacje w trakcie zagrań, kiedy na trybunach powinna obowiązywać cisza, a także swoimi telefonami i kamerami zasłaniali widok innym kibicom. Konfiskowane będą też wszelkie przedmioty zakłócające oglądanie meczów.

Afera wokół influencerów wybuchła też na tegorocznym turnieju U.S. Open. Organizatorzy imprezy otrzymali wiele skarg ze strony widzów, aby postawili tamę obecności twórców treści przeszkadzających innym osobom na trybiunach.