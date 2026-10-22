Najsłynniejszy obraz świata, czyli Mona Lisa Leonarda da Vinci, nie doczekała się jeszcze osobnego pomieszczenia, choć takie właśnie miejsce ma powstać w Luwrze w najbliższej przyszłości. Własną przestrzeń – a nawet cały pawilon – otrzymał z kolei obraz Anselma Kiefera, jednego z najbardziej cenionych współczesnych artystów. Brutalistyczny budynek w niemieckim Künzelsau zaprojektowała renomowana pracownia David Chipperfield Architects.

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Muzeum dla jednego obrazu. Dzieło Anselma Kiefera w Niemczech

Anselma Kiefera uważa się za jednego z najbardziej wpływowych artystów naszych czasów. Urodzony w 1945 r. niemiecki malarz i rzeźbiarz sięga po różne materiały, z których tworzy niepokojące pejzaże i inne kompozycje nierzadko nawiązujące do traumatycznych doświadczeń II wojny światowej.

W 2007 r. Kiefer stworzył obraz pt. „Schwarze Flocken” (niem. „Czarne płatki”) w technice mieszanej, wykorzystując farbę olejną, emulsję, szelak, ziemię i gałązki. Tytuł obrazu nawiązuje do wiersza Paula Celana pt. „Fuga śmierci”, zawierającego refleksje na temat doświadczeń Holokaustu.

Obraz „Czarne płatki” należy do zasobów muzeum sztuki Carmen Würth Forum w miejscowości Künzelsau w Badenii-Wirtembergii. Mierzący 11 m wysokości oraz 7,10 m szerokości to największy obraz Kiefera w kolekcji tej instytucji.

Foto: Studio Menges Tugushi

Ze względu na swoje monumentalne rozmiary dzieła nigdy nie zaprezentowano w żadnej galerii ani muzeum sztuki. To się nareszcie zmieniło, bo niedawno na terenie parku rzeźb otaczającego Carmen Würth Forum wybudowano Pawilon Anselma Kiefera – monolityczny budynek z betonu, który poświęcono ekspozycji wyłącznie „Czarnych płatków”.

Foto: Studio Menges Tugushi

Pawilon wzniesiono na łagodnym wzgórzu w południowo-zachodniej części parku rzeźb. Kompleks Carmen Würth Forum, na który składa się galeria sztuki i centrum kongresowe, zaprojektowała w 2020 r. brytyjska pracownia David Chipperfield Architects. To samo studio odpowiada również za nowy Pawilon Anselma Kiefera.

Kształt Pawilonu Anselma Kiefera podyktowały wymiary ogromnego obrazu

Projekt Pawilonu Anselma Kiefera – zarówno betonowa fasada, jak i wnętrze – powstał w ścisłej współpracy z artystą. Kiefer określił proporcje budynku, umiejscowienie okien i świetlików, a także kolorystykę ścian. Artysta zadecydował, że aranżacja wnętrza ograniczy się do zaledwie kilku precyzyjnie rozmieszczonych elementów.

Foto: Studio Menges Tugushi

Oprócz najważniejszego obiektu pawilonu, czyli samego obrazu Kiefera, jednym z najbardziej wyrazistych elementów wnętrza budynku jest drewniane sklepienie. Między belkami z litego drewna przenika naturalne światło, które wpada do środka przez świetliki w suficie.

W zależności od pory dnia i roku to naturalne światło zmienia swoje natężenie. To celowy zabieg: chodziło o uzyskanie efektu nieagresywnego oświetlenia obrazu, które sprzyja skupieniu uwagi na dziele i dostrzeżeniu w nim wszystkich detali.

W odróżnieniu od tradycyjnych przestrzeni galeryjnych i muzealnych we wnętrzu Pawilonu Anselma Kiefera nie zainstalowano klimatyzacji ani systemu kontrolującego oświetlenie. Utrzymanie stabilnej temperatury i wilgotności powietrza przez cały rok umożliwia specjalna trzywarstwowa konstrukcja pawilonu, w której wykorzystano beton, ceglany mur i tynk gliniany, który pokrywa wewnętrzne ściany budynku.