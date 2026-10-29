Programy rewitalizacji zabytkowych poprzemysłowych kompleksów prowadzdone są w całej Europie, także w odpierającej rosyjską agresję Ukrainie. Już niebawem część dawnej fabryki wódek, likierów i rosolisów Baczewskiego – najstarsza we Lwowie fabryka trunków – przejdzie gruntowną rewitalizację.

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Lwów: Władze miasta zapowiadają rewitalizację dawnej fabryki Baczewskich

Wytwórnia wódek, likierów i rosolisów Baczewskich była jednym z największych przedsiębiorstw produkcyjnych w Galicji w XIX i XX w. Firmę założył w XVIII wieku kupiec Lejba Baczeles, jego potomkowie modernizowali fabrykę i z sukcesami rozwijali biznes.

W pierwszej połowie XIX w. Leopold Baczewski, wnuk założyciela fabryki, awansował na oficjalnego dostawcę swoich luksusowych wyrobów na dwór cesarza Austro-Węgier i to on przeniósł produkcję na przedmieścia Lwowa, które dzisiaj stanowią część miasta. Produkty z fabryki Baczewskich zdobywały szereg nagród i wyróżnień na targach w Europie. W XX w. produkcja trafiała na eksport niemal do wszystkich europejskich krajów, a także za ocean czy Australii.

Dorobek dynastii fabrykantów z Galicji zaprzepaściła II wojna światowa. Bombardowania Lwowa zamieniły wiele budynków w tym mieście w ruinę, w tym również fabrykę Baczewskich. Zamordowano również czołowych przedstawicieli rodziny właścicieli – Adama i Stefana Baczewskich.

Warto dodać, że po wojnie spadkobiercy właściciela odzyskali prawo do znaku towarowego i wznowili działalność w Austrii. W 2011 marka ponownie pojawiła się w Polsce.

Duch jednej z najważniejszych i z pewnością najciekawszych lwowskich rodzin, a być może także legenda luksusowej marki, będą miały szansę ożyć w swojej dawnej siedzibie. Znajdujący się przy ul. Bohdana Chmielnickiego dawny magazyn butelek na terenie zaniedbanej obecnie fabryki Baczewskiego zostanie odrestaurowany i otrzyma nowe funkcje.

Informację na ten temat podał naczelny architekt Lwowa Anton Kołomiejew, oficjalny komunikat pojawił się na oficjalnej stronie miasta. Po rewitalizacji budynek będzie mieścił przestrzenie handlowe i wystawiennicze.

Rewitalizację przejdzie dawny magazyn butelek w fabryce Baczewskich

Odbudową budynku zajmie się firma deweloperska Riel-Develop. „Z materiałów przedstawionych do rozpatrzenia jasno wynika, że będzie to gruntowna renowacja elewacji. Przedsiębiorca odnowi również sąsiednie budynki” – powiedział Kołomiejew w trakcie posiedzenia komitetu wykonawczego Rady Miasta Lwowa.

Zapowiedziano, że odbudowa magazynu przebiegnie z zachowaniem większości historycznych elementów konstrukcyjnych i dekoracji. W ramach renowacji odbudowane zostaną historyczne mury magazynu, dach otrzyma świetliki zapewniające dostęp naturalnego światła do środka. Główną przestrzenią zrewitalizowanego obiektu będzie hol oraz dodatkowa sala wystawowa.

Dawny magazyn fabryki Baczewskich to kolejny postindustrialny obiekt we Lwowie, który przejdzie rewitalizację. Wcześniej, także przy ul. Chmielnickiego, wyremontowano neogotycki budynek fabryki dżemów.

Dawniej wytwarzano w tym budynku napoje alkoholowe, później – przetwory owocowo-warzywne. Dziś działa w tym miejscu ośrodek kultury i sztuki współczesnej o nazwie Jam Factory Art Center.