Chłodne dni sprzyjają warstwowym stylizacjom, zwłaszcza w stylu vintage, który wyjątkowo dobrze zgrywa się z jesienną i zimową aurą. Tym właśnie tropem poszedł Jonathan Anderson, projektując swoją kolejną kolekcję dla japońskiej marki odzieżowej Uniqlo.

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Kolekcja JW Anderson na sezon jesień/zima 2026 dla Uniqlo: klasyki w odświeżonym wydaniu

Od kiedy w 2017 r. Jonathan Anderson nawiązał współpracę z Uniqlo, każda kolejna kolekcja, którą projektant tworzy dla japońskiej marki, cieszy się ogromną popularnością. Andersonowi udaje się połączyć uniwersalną, ponadczasową estetykę ubrań Uniqlo w duchu japońskiego minimalizmu z wyrafinowanym krawiectwem w brytyjskim stylu, z którego sam się wywodzi.

Nie inaczej jest z najnowszą, jesienno-zimową kolekcją marki JW Anderson. Jonathan Anderson, który obecnie zajmuje również stanowisko dyrektora artystycznego domu mody Dior, na nowo zreinterpretował klasyczne, tradycyjne fasony, łącząc je z nowoczesnym charakterem Uniqlo.

„Ten sezon odzwierciedla świat teatru i kultury akademickiej. Przestrzenie, w których spotykają się różnorodne, nieskrępowane formy kreatywności. Czerpiąc z tradycyjnych fasonów, stworzyliśmy kolekcję, w której kolory, wzory i funkcjonalność można wykorzystywać w wielu codziennych sytuacjach” – opowiada o kolekcji Jonathan Anderson.

H3 Kolekcja Uniqlo i JW Anderson: nie tylko dla studentów

Jesienno-zimowa kolekcja Uniqlo i JW Anderson składa się z elementów, które można z łatwością zestawić z wieloma stylizacjami. Wszystkie łączą klasyczne, vintage'owe detale z charakterystyczną dla japońskiej marki funkcjonalnością.

Foto: Materiały prasowe

Jednym z flagowych elementów kolekcji jest krótka kurtka Short Blouson w stylu boxy – współczesna wersja klasycznej kurtki na zamek, której skrócony fason nadaje sylwetce odpowiednich proporcji. Nie mniej wyrazista, a przy tym praktyczna jest też oversizowa damska kurtka Padded Short Jacket z miękkim, obszernym wypełnieniem i dużymi kieszeniami z klapkami.

Foto: Materiały prasowe

Męska kurtka Windproof Fleece Jacket zapewnia ochronę przed wiatrem, a przy tym pasuje dosłownie do wszystkiego. Damska Fleece Short Blouson to z kolei wierzchnie ubranie łączące miękkość bluzy z ochroną, jaką zapewnia kurtka.

Foto: Materiały prasowe

Dzianina odgrywa kluczową rolę w jesienno-zimowej kolekcji Uniqlo i JW Anderson. Projektant proponuje m.in. kaszmirowe swetry z dekoltem w serek, kamizelki z okrągłym dekoltem – zarówno gładkie, jak i w klasyczne romby. Akademicki styl kolekcji uzupełniają m.in. damska plisowana spódnica o asymetrycznym kroju, damska marynarka w drobną kratę i klasyczne spodnie z zakładkami.

Foto: Materiały prasowe

Anderson proponuje elegancką, a zarazem wyrazistą paletę kolorystyczną i nie boi się kontrastów. Typowo jesienne beże, brązy, grafit i burgund przełamują jasne odcienie beżu, błękitu i różu. W kolekcji nie zabrakło też takich niezbędnych akcesoriów jak m.in. skarpetki i czapki w kolorach, które uzupełniają ubrania.