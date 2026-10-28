Na osiedlu Szmulowizna, które jest częścią Pragi Północ w Warszawie, powstaje nowa inwestycja, tym razem na terenie dawnej Fabryki Drutu, Sztyftu i Gwoździ przy ul. Objazdowej, znanej szerzej jako „Drucianka”. Niedostępny dotychczas kompleks ma się zmienić w tętniące życiem miejsce spotkań ze skwerami, mieszkaniami, biurami i lokalami usługowymi. Inwestycję mieszkaniową na tym terenie, o nazwie Drucianka Wschodnia, realizuje firma SGI. Za część biurowo-usługową o nazwie Drucianka Campus odpowiada firma Liebrecht and wooD.

Reklama Reklama

Drucianka: dawna fabryka na Pradze Północ przejdzie gruntowną rewitalizację

Dawniej warszawska Praga Północ uchodziła za jedną z mniej atrakcyjnych części stolicy. Dziś przyciąga kreatywne umysły, artystów i przedsiębiorców, którzy doceniają wyjątkową atmosferę tej części miasta.

Jednym z walorów tej dzielnicy jest bardzo nieźle zachowana przedwojenna zabudowa. Postindustrialne kompleksy, których nie brakuje w tej części Warszawy, już od szeregu lat przechodzą rewitalizacje, które zachowują ich historyczny charakter, a zarazem otwierają je dla mieszkańców. Przykładem może być Koneser, dawna fabryka wódki, która zmieniła się w centrum biurowo-restauracyjne. Po sąsiedzku, na Grochowie, na terenie dawnej fabryki Perun powstaje osiedle według projektu znanej pracowni WWAA. Tam także historyczna tkanka ma zostać zachowana.

Takim obszarem jest też „Drucianka” – dawna Fabryka Drutu, Sztyftu i Gwoździ, którą wybudowano pod koniec XIX w. i która funkcjonowała również po wojnie, jako Warszawska Fabryka Sprężyn. Nieczynny kompleks, który w 2010 r. wpisano do rejestru zabytków, przejdzie niebawem rewitalizację i modernizację.

Foto: Materiały prasowe

Kluczowym założeniem rewitalizacji „Drucianki” jest zachowanie istniejącej zabytkowej architektury i włączenie jej do zespołu nowych budynków. Projektanci nie chcą przy tym tworzyć zamkniętej enklawy luksusu, ale żywe, wielofunkcyjne osiedle, które będzie przyjazne zarówno dla jego mieszkańców, jak i osób z zewnątrz.

Zabytkowa cegła i stal w dialogu z nowoczesnością

Połączenie historycznej zabudowy z nową architekturą mieszkaniową przebiega w konsultacji z konserwatorem zabytków. Jak zapowiadają twórcy, zachowane zostaną takie elementy architektury poprzemysłowej jak m.in. ceglane elewacje, stalowe detale i oryginalne konstrukcje.

Projekt firmy SGI o nazwie Drucianka Wschodnia, czyli część dawnej „Drucianki” od strony ul. Objazdowej, dotyczy budynków mieszkaniowych. Obejmuje trzy historyczne budynki, które przejdą rewitalizację, a także dwa zupełnie nowe apartamentowce.

Drucianka Wschodnia to łącznie 104 apartamenty i mieszkania o powierzchni od 27 do 174 m². Będą to więc zarówno kawalerki, jak i duże apartamenty, z których największe będą miały pięć pokojów. Wszystkie mieszkania otrzymają wysokie sufity, duże przeszklenia z zewnętrznymi żaluzjami, a także balkony, tarasy lub prywatne ogródki.

W kompleksie nie zabraknie też wewnętrznych terenów zielonych ze ścieżkami i skwerami. Pod ziemią z kolei znajdzie się dwukondygnacyjny garaż, z którego będą mogli korzystać wszyscy użytkownicy kompleksu. Zakończenie budowy zaplanowano na pierwszy kwartał 2028 r.