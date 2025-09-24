KWK Promes z Katowic zyskała opinię pracowni, w której powstają innowacyjne i nietuzinkowe projekty, choćby takie jak biuro firmy Gambit Systems czy minimalistycznego domu Szyb Miedzianka na Dolnym Śląsku. Najnowszym projektem zespołu prowadzonego przez architekta Roberta Koniecznego jest dom jednorodzinny o nazwie Yaw House. Projektanci zastosowali prosty, ale niezwykle pomysłowy zabieg, który pomógł „wtopić” dom w pochyły beskidzki teren i jednocześnie uzyskać niezwykły efekt.

Reklama Reklama

Yaw House. Futurystyczny dom w Beskidach: to projekt KWK Promes

Słowo „yaw” oznacza po angielsku „obrót”, a w nomenklaturze lotniczej odnosi się do ruchu samolotu wokół pionowej osi. Taki zabieg zastosowali architekci z katowickiej pracowni KWK Promes prowadzonej przez Roberta Koniecznego, aby prostą bryłę przekształcić w futurystyczny dom, który równie dobrze mógłby stanowić scenografię filmu science fiction.

Foto: Jakub Certowicz

Willa znajduje się w Beskidach. Jej właściciel jest miłośnikiem motoryzacji i off-roadu, co miało kluczowe znaczenie dla projektu budynku. Dodatkowym wyzwaniem dla architektów było nieregularne ukształtowanie terenu – działka znajduje się na zboczu wzgórza. Projekt Yaw House jest też dobrym przykładem na to, jak architekci mogą w kreatywny sposób zareagować na nagłą potrzebę stworzenia dodatkowej przestrzeni.