Foto: Juliusz Sokołowski

Budynku nie mogły pokrywać rury, które sprzedaje firma Gambit, ponieważ nadają się wyłącznie do użytku pod ziemią. Surowiec, z którego powstają, reaguje na tlen i promienie UV, więc jako element fasady nie spełniałby wymogów bezpieczeństwa.

Foto: Juliusz Sokołowski

Zdecydowano się więc na bardzo proste rozwiązanie – wykorzystanie tanich i odpornych na warunki zewnętrzne arkuszy z aluminium, które zwinięto w rulony i odpowiednio przycięto. Tak powstała charakterystyczna, jednolita i wyrazista fasada, która bezpośrednio nawiązuje do działalności firmy.

Foto: Juliusz Sokołowski

Projektując bryłę budynku, architekci inspirowali się też okolicznymi zabudowaniami. To tradycyjne domy ze spadzistymi dachami, do których często przylegają proste budynki gospodarcze. Choć Gambit Office zdecydowanie wyróżnia się z otoczenia, to jednocześnie zachowuje logiczną spójność z sąsiadującymi budynkami.