Barbican Centre to siedziba London Symphony Orchestra i jedno z najważniejszych miejsc na kulturalnej mapie Londynu. Jednak obiekt, oddany do użytku w latach 80. wymaga remontu, podobnie jak reszta brutalistycznego kompleksu, którego jest częścią. Fanów brutalizmu – i sztuki – ucieszy więc informacja, że plan modernizacji uzyskał zielone światło. Jednak remont oznacza konieczność zamknięcia Barbican Centre.

Londyn: Wielki remont Barbican Centre

Władze Londynu podjęły decyzję o sfinansowaniu gruntownego remontu kompleksu kulturalnego Barbican Centre. Obiekt stanie się niedostępny od czerwca 2028 roku, ale pierwsze prace modernizacyjne rozpoczną się już za rok.

Od momentu otwarcia w 1982 roku Barbican Centre zyskał status jednego z najważniejszych centrów kulturalnych w Europie, choć surowa, brutalistyczna forma kompleksu, w którym się mieści, do dziś ma niemałe grono krytyków. Częścią betonowego kompleksu mieszczącego szereg instytucji kulturalnych jest też osiedle mieszkaniowe.

Przez Barbican każdego roku przewija się ponad półtora miliona zwiedzających. To jedna z najpopularniejszych atrakcji turystycznych w Wielkiej Brytanii i jednocześnie największy obiekt, jaki figuruje na krajowej liście zabytków.