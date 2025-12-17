Aktualizacja: 17.12.2025 19:08 Publikacja: 17.12.2025 14:37
Barbican Centre to między innymi siedziba London Symphony Orchestra.
Foto: Kevin Grieve Unsplash
Barbican Centre to siedziba London Symphony Orchestra i jedno z najważniejszych miejsc na kulturalnej mapie Londynu. Jednak obiekt, oddany do użytku w latach 80. wymaga remontu, podobnie jak reszta brutalistycznego kompleksu, którego jest częścią. Fanów brutalizmu – i sztuki – ucieszy więc informacja, że plan modernizacji uzyskał zielone światło. Jednak remont oznacza konieczność zamknięcia Barbican Centre.
Władze Londynu podjęły decyzję o sfinansowaniu gruntownego remontu kompleksu kulturalnego Barbican Centre. Obiekt stanie się niedostępny od czerwca 2028 roku, ale pierwsze prace modernizacyjne rozpoczną się już za rok.
Od momentu otwarcia w 1982 roku Barbican Centre zyskał status jednego z najważniejszych centrów kulturalnych w Europie, choć surowa, brutalistyczna forma kompleksu, w którym się mieści, do dziś ma niemałe grono krytyków. Częścią betonowego kompleksu mieszczącego szereg instytucji kulturalnych jest też osiedle mieszkaniowe.
Czytaj więcej
Wzbudza zachwyt, ale od początku było jasne, że to jedynie konstrukcja tymczasowa. Dziwi jedynie...
Przez Barbican każdego roku przewija się ponad półtora miliona zwiedzających. To jedna z najpopularniejszych atrakcji turystycznych w Wielkiej Brytanii i jednocześnie największy obiekt, jaki figuruje na krajowej liście zabytków.
Po ponad 40 latach od otwarcia stan obiektu jest jednak zły. City of London Corporation, czyli włodarze londyńskiego City, zatwierdziło zamknięcie i generalny remont teatru, sali koncertowej, tarasów czy oranżerii, które wchodzą w skład Barbican Centre. Jak jednocześnie informuje „The Guardian”, sale kinowe Beech Street przynależące do kompleksu będą działać bez zakłóceń.
Foto: Robert Bye Unsplash
Remont, który ma ruszyć w połowie 2028 roku i potrwać rok, jest częścią większego projektu rewitalizacji Barbican Centre, którego koniec zaplanowano na 2030 rok. Pierwsza faza rewitalizacji ma pochłonąć 231 milionów funtów, z kolei koszt całego przedsięwzięcia wyceniono na 451 milionów.
Remont Barbican Centre to pierwsze tak szeroko zakrojone przedsięwzięcie w historii kompleksu i zarazem drugi raz, kiedy kompleks zostanie zamknięty dla publiczności. Po raz pierwszy Barbican Centre zamknięto w trakcie pandemii.
W ramach pierwszej fazy rewitalizacji powstanie dostępna dla przedstawicieli wszystkich wyznań przestrzeń do organizowania wydarzeń religijnych, zwiększy się liczba toalet, kompleks zyska też bardziej przejrzysty system tablic informacyjnych wskazujących drogę. Do wymiany pójdzie też instalacja elektryczna całego kompleksu, zostanie usunięty azbest.
Foto: Lawrence Krowdeed Unsplash
Część przestrzeni stanie się niedostępna dla gośći jeszcze przed całkowitym zamknięciem Barbican Centre w 2028 r. Chodzi między innymi o foyer i szalenie popularną wśród turystów oranżerię – Barbican Conservatory.
Zamknięcie Barbican Conservatory nastąpi już w 2027 roku. Po zakończeniu remontu oranżerii stanie się ona ogólnodostępnym, darmowym ogrodem botanicznym (teraz obowiązują płatne bilety wstępu). Dalsze prace będą dotyczyć między innymi brutalistycznych foyer, wolnostojących instalacji artystycznych na terenie całego kompleksu i obszaru wokół stawu.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Ceniony serwis Dezeen opublikował listę najlepszych projektów 2025 roku. Znalazło się na niej odbudowane leśne k...
Ukraińcy czekają na powstanie Narodowego Muzeum Hołodomoru-Ludobójstwa. Realizacja obiektu projektu polskich i u...
Wzbudza zachwyt, ale od początku było jasne, że to jedynie konstrukcja tymczasowa. Dziwi jedynie decyzja dotyczą...
Donald Trump chce generalnej przebudowy lub wręcz wyburzenia, słynnej modernistycznej hali lotniska Waszyngton-D...
Budynek biurowy Gambit Office w Gliwicach zaprojektowany przez katowicką pracownię KWK Promes Roberta Konieczneg...
W świecie, w którym coraz częściej liczy się wygoda, szybkość i realne korzyści z codziennych wyborów, programy lojalnościowe zyskują na znaczeniu.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas