Reklama

Barbican Centre do remontu. Metamorfoza ikony architektury brutalistycznej

Barbican Centre w Londynie to jeden z symboli brytyjskiej stolicy. Obiekt, w którym odbywają się głośne wydarzenia kulturalne, doczeka się remontu, na który czeka od lat.

Publikacja: 17.12.2025 14:37

Barbican Centre to między innymi siedziba London Symphony Orchestra.

Barbican Centre to między innymi siedziba London Symphony Orchestra.

Foto: Kevin Grieve Unsplash

Izabela Popko

Barbican Centre to siedziba London Symphony Orchestra i jedno z najważniejszych miejsc na kulturalnej mapie Londynu. Jednak obiekt, oddany do użytku w latach 80. wymaga remontu, podobnie jak reszta brutalistycznego kompleksu, którego jest częścią. Fanów brutalizmu – i sztuki – ucieszy więc informacja, że plan modernizacji uzyskał zielone światło. Jednak remont oznacza konieczność zamknięcia Barbican Centre.

Londyn: Wielki remont Barbican Centre

Władze Londynu podjęły decyzję o sfinansowaniu gruntownego remontu kompleksu kulturalnego Barbican Centre. Obiekt stanie się niedostępny od czerwca 2028 roku, ale pierwsze prace modernizacyjne rozpoczną się już za rok.

Od momentu otwarcia w 1982 roku Barbican Centre zyskał status jednego z najważniejszych centrów kulturalnych w Europie, choć surowa, brutalistyczna forma kompleksu, w którym się mieści, do dziś ma niemałe grono krytyków. Częścią betonowego kompleksu mieszczącego szereg instytucji kulturalnych jest też osiedle mieszkaniowe.

Czytaj więcej

Co dalej z największą drewnianą konstrukcją na świecie? „Najgorsza decyzja”
Architektura
Co dalej z największą drewnianą konstrukcją na świecie? „Najgorsza decyzja”

Przez Barbican każdego roku przewija się ponad półtora miliona zwiedzających. To jedna z najpopularniejszych atrakcji turystycznych w Wielkiej Brytanii i jednocześnie największy obiekt, jaki figuruje na krajowej liście zabytków.

Reklama
Reklama

Po ponad 40 latach od otwarcia stan obiektu jest jednak zły. City of London Corporation, czyli włodarze londyńskiego City, zatwierdziło zamknięcie i generalny remont teatru, sali koncertowej, tarasów czy oranżerii, które wchodzą w skład Barbican Centre. Jak jednocześnie informuje „The Guardian”, sale kinowe Beech Street przynależące do kompleksu będą działać bez zakłóceń.

Foto: Robert Bye Unsplash

Remont, który ma ruszyć w połowie 2028 roku i potrwać rok, jest częścią większego projektu rewitalizacji Barbican Centre, którego koniec zaplanowano na 2030 rok. Pierwsza faza rewitalizacji ma pochłonąć 231 milionów funtów, z kolei koszt całego przedsięwzięcia wyceniono na 451 milionów.

Barbican Centre: Remont za setki milionów funtów

Remont Barbican Centre to pierwsze tak szeroko zakrojone przedsięwzięcie w historii kompleksu i zarazem drugi raz, kiedy kompleks zostanie zamknięty dla publiczności. Po raz pierwszy Barbican Centre zamknięto w trakcie pandemii.

W ramach pierwszej fazy rewitalizacji powstanie dostępna dla przedstawicieli wszystkich wyznań przestrzeń do organizowania wydarzeń religijnych, zwiększy się liczba toalet, kompleks zyska też bardziej przejrzysty system tablic informacyjnych wskazujących drogę. Do wymiany pójdzie też instalacja elektryczna całego kompleksu, zostanie usunięty azbest.

Foto: Lawrence Krowdeed Unsplash

Reklama
Reklama

Część przestrzeni stanie się niedostępna dla gośći jeszcze przed całkowitym zamknięciem Barbican Centre w 2028 r. Chodzi między innymi o foyer i szalenie popularną wśród turystów oranżerię – Barbican Conservatory.

Zamknięcie Barbican Conservatory nastąpi już w 2027 roku. Po zakończeniu remontu oranżerii stanie się ona ogólnodostępnym, darmowym ogrodem botanicznym (teraz obowiązują płatne bilety wstępu). Dalsze prace będą dotyczyć między innymi brutalistycznych foyer, wolnostojących instalacji artystycznych na terenie całego kompleksu i obszaru wokół stawu.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Wielka Brytania Londyn Styl Życia Architektura
Pawilon powstał w miejscu poprzedniego, który doszczętnie spłonął.
Architektura
Najładniejsze budynki na świecie: Na liście czeski pawilon przy granicy z Polską
Prace budowlane ruszyły w 2018 roku, ale w 2022 roku, po agresji rosyjskiej na Ukrainę, musiały zost
Architektura
Polski architekt zaprojektował muzeum w Ukrainie. Budowa, którą przerwała wojna
Co dalej z największą drewnianą konstrukcją na świecie? „Najgorsza decyzja”
Architektura
Co dalej z największą drewnianą konstrukcją na świecie? „Najgorsza decyzja”
Autorem projektu hali lotniska Waszyngton-Dulles jest Eero Saarinen, amerykański architekt fińskiego
Architektura
Trump bierze na celownik ikonę modernizmu. „Fatalne lotnisko, zmienimy to”
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
Firma Gambit Systems z Gliwic, dostarcza rozwiązania z zakresu rurociągów przemysłowych. Projektanci
Architektura
Prestiżowa nagroda dla budynku z Gliwic. Sukces Roberta Koniecznego i KWK Promes
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Materiał Promocyjny
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama