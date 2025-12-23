Reklama
Sposób na karpia: Potrawy wigilijne w wykonaniu szefa kuchni z gwiazdką Michelin

Co przygotować na Wigilię, aby trzymać się tradycji, a zarazem uniknąć powtarzalności i nudy? Andrea Camastra, szef kuchni restauracji Nuta z Warszawy wyróżnionej gwiazdką w przewodniku Michelin, ujawnia tajniki swojego warsztatu.

Publikacja: 23.12.2025 11:26

Andrea Camastra w kuchni swojej restauracji Nuta w Warszawie.

Andrea Camastra w kuchni swojej restauracji Nuta w Warszawie.

Foto: GoodLookingStudio

Izabela Popko

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są sposoby na połączenie tradycji świątecznych przepisów z kreatywnością w kuchni?
  • Co składa się na wigilijne menu w domu Andrei Camastry, szefa kuchni wyróżnionego gwiazdką Michelin?
  • Dlaczego karp w formie farszu do pierogów może być interesującą propozycją?
  • Jakie alternatywy dla tradycyjnych zup wigilijnych proponuje Andrea Camastra?
  • Jakie dania przyrządza Andrea Camastra w swojej restauracji Nuta na świąteczny okres?
  • Kim jest Andrea Camastra i jakie osiągnięcia zdobył jako szef kuchni w Polsce?

Czy przygotowując potrawy bożonarodzeniowe, warto trzymać się tradycyjnych receptur, czy też lepiej pozwolić sobie na nieco kreatywności? Andrea Camastra, pochodzący z Włoch szef warszawskiej restauracji Nuta podpowiada, jak zaskoczyć gości, a jednocześnie nie odbiegać zbytnio od tradycji.

Wigilia w wykonaniu Andrei Camastry, szefa kuchni z gwiazdką Michelin

Na wiele potraw wigilijnych i bożonarodzeniowych czekamy z utęsknieniem cały rok, inne smakują nam nieco mniej. Jak zmodyfikować tradycyjne dania, aby nie były nudne i wszyscy goście miło wspominali je przez resztę roku – aż do następnych świąt?

Swój sposób na pogodzenie tradycji z własną kreatywnością ma Andrea Camastra, pochodzący z Włoch właściciel uhonorowanej gwiazdką Michelin restauracji Nuta z Warszawy i dwukrotny laureat konkursu The Best Chef Awards.

Czy świąteczne menu w domu Camastry również będzie kreatywne, na miarę prowadzonej przez niego restauracji? Andrea stawia na klasyczne smaki i lokalne produkty, podczas wigilii nie zabraknie u niego także tradycyjnych włoskich produktów.

Camastra zdradził, że w tym roku na jego wigilijnym stole pojawi się klasyczna zupa rybna, a do tego – dorsz z borowikami, które zbierał jego teść. Do tego wędzone ryby oraz pierogi z kapustą i grzybami. Ukłonem w stronę tradycyjnej kuchni włoskiej będą sery, szynki, trufle i oliwki – a także ciasto Panettone, które uchodzi za jeden z najtrudniejszych wypieków na świecie.

Jednym z produktów, który budzi wśród Polaków kontrowersje, jest karp jako potrawa wigilijna. Andrea Camastra nie darzy tej ryby wielką sympatią, ale ma na nią sposób.

„Nie ukrywam, że karp nie należy do moich ulubionych ryb, ale w formie farszu do pierogów z prażoną cebulką i kwaśną śmietaną, a może nawet z dodatkiem kawioru mógłby być interesującą propozycją” – mówi właściciel Nuty.

Kolejną kwestią sporną bywa też w polskich domach rodzaj zupy na święta – zwłaszcza w rodzinach, których członkowie pochodzą z różnych regionów Polski. Ten odwieczny konflikt – barszcz czy grzybowa – jest nie do pogodzenia, dlatego Andrea Camastra proponuje, by podać bogaty i wyrazisty barszcz biały z dodatkiem wędzonego łososia.

Świąteczne menu z gwiazdą Michelin: tradycyjne smaki w nowych formach

Podobnie jak w wielu innych restauracjach, również w Nucie zmienia się w grudniu menu na takie, które nawiązuje do wigilijnych i bożonarodzeniowych potraw. Andrea Camastra pozostaje w tym roku wierny klasykom, które – w swoim stylu – serwuje w nowych, kreatywnych odsłonach. Jednym z nich jest sałatka jarzynowa w tartaletce z korzenia selera wykończona pianą z jajek i czarną truflą.

Sałatka jarzynowa w formie tartaletki z korzenia selera, podana z pianą z jajek i świeżą czarną

Sałatka jarzynowa w formie tartaletki z korzenia selera, podana z pianą z jajek i świeżą czarną truflą (1).jpg

Foto: GoodLookingStudio

„Gwiazdkowa restauracja i serwuje sałatkę jarzynową? To może szokować, ale najlepiej ujęła to jedna z osób, która niedawno nas odwiedziła, bo powiedziała mi, że odbyła dwie równoległe podróże w czasie” – opowiada szef Nuty.

„Formy i tekstury były jak z przyszłości, smaki – z przeszłości, niektóre jak u jej babci. Dania w Nucie nie wyglądają tradycyjnie, ale smakują jak echa dawnych przepisów i wspomnień z dzieciństwa” – podkreśla Camastra.

W menu restauracji Camastry na grudzień nie brakuje barszczu czerwonego z pianą z pieprzu i pasztecikiem z grzybami i kapustą, a także „bigosu” z mięsem z sarny, chutneyem na bazie mięsa i śliwek, ptysiem z purée z suszonej śliwki i parfait z foie gras.

Pierogi z dojrzewającym pstrągiem, porem oraz sosem beurre blanc z wędzonym masłem.

Pierogi z dojrzewającym pstrągiem, porem oraz sosem beurre blanc z wędzonym masłem.

Foto: GoodLookingStudio

Kolejny klasyk, po który sięga Andrea w grudniu w swojej restauracji Nuta, to pierogi: w jego wykonaniu z farszem z dojrzewającego pstrąga i pora oraz z sosem beurre blanc z wędzonym masłem.

Andrea Camastra: Włoski szef kuchni w Polsce

Andrea Camastra – jeden z najbardziej utalentowanych i nagradzanych szefów kuchni w Polsce. Prowadzi restaurację Nuta, wcześniej odpowiadał za sukces warszawskiej restauracji Senses, drugiego polskiego lokalu, po Atelier Amaro, wyróżnionego gwiazdką w przewodniku Michelin.

Camastra jest też nieoficjalnym rekordzistą Polski pod względem liczby gwiazdek w przewodniku Michelin – prowadzone przez niego restauracje zdobyły to wyróżnienie 8 razy: Senses przez pięć lat z rzędu, a restauracja Nuta – jak dotąd trzykrotnie. Ponadto Senses jako pierwsza restauracja w Polsce znalazła się także na prestiżowej liście 50 Best Discovery prezentującej najciekawsze restauracje na świecie.

Camastra jest propagatorem techniki gotowania „note-by-note” (nuta po nucie), która sięga po czyste związki, ekstrakty oraz pojedyncze cząstki smaków i zapachów pozyskiwane z naturalnie występujących w przyrodzie składników. Od lat mieszka w Polsce, o sobie mówi „Andrzej”, a święta tradycyjnie spędza na Podkarpaciu. 

