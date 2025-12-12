Wielki Krąg projektu architekta Sou Fujimoto był jedną z największych atrakcji tegorocznego Expo w Osace. Gigantyczna konstrukcja z drewna otaczająca teren wystawy cieszyła się ogromną popularnością i budziła zachwyt. Jej losy po zakończeniu wystawy (które miało miejsce w połowie października) nie były pewne. Teraz staje się jasne, co stanie się z największą drewnianą konstrukcją na świecie.

Japonia: Wielki Krąg projektu Sou Fujimoto pójdzie na opał

Zgodnie z zapowiedziami, trwa rozbiórka drewnianej struktury, która rozpoczęła się na początku grudnia. Pierwotnie obwód Wielkiego Kręgu wynosił dwa kilometry, zaś powierzchnia, którą otaczał, liczyła 61 tysięcy metrów kwadratowych. Władze Osaki i organizatorzy Expo zadecydowali, że rozbiórki uniknie jedynie niewielki fragment obiektu o długości 200 metrów, reszta miała zostać rozebrana.

Co się stanie z resztą drewna, które stanowiło główny budulec konstrukcji? Dotychczas pojawiło się na ten temat wiele spekulacji, ale kierownictwo Expo i władze Osaki postanowiły, że ostateczna decyzja w tej kwestii zapadnie po zakończeniu targów.

Jest już właściwie pewne, że zdecydowana większość konstrukcji zostanie zniszczona. Szczegółami podzielił się z serwisem Dezeen architekt Sou Fujimoto, twórca projektu Wielkiego Kręgu.