Aktualizacja: 13.12.2025 00:07 Publikacja: 12.12.2025 17:54
Foto: KENICHI UNAKI / YOMIURI / THE YOMIURI SHIMBUN VIA AFP
Wielki Krąg projektu architekta Sou Fujimoto był jedną z największych atrakcji tegorocznego Expo w Osace. Gigantyczna konstrukcja z drewna otaczająca teren wystawy cieszyła się ogromną popularnością i budziła zachwyt. Jej losy po zakończeniu wystawy (które miało miejsce w połowie października) nie były pewne. Teraz staje się jasne, co stanie się z największą drewnianą konstrukcją na świecie.
Zgodnie z zapowiedziami, trwa rozbiórka drewnianej struktury, która rozpoczęła się na początku grudnia. Pierwotnie obwód Wielkiego Kręgu wynosił dwa kilometry, zaś powierzchnia, którą otaczał, liczyła 61 tysięcy metrów kwadratowych. Władze Osaki i organizatorzy Expo zadecydowali, że rozbiórki uniknie jedynie niewielki fragment obiektu o długości 200 metrów, reszta miała zostać rozebrana.
Co się stanie z resztą drewna, które stanowiło główny budulec konstrukcji? Dotychczas pojawiło się na ten temat wiele spekulacji, ale kierownictwo Expo i władze Osaki postanowiły, że ostateczna decyzja w tej kwestii zapadnie po zakończeniu targów.
Jest już właściwie pewne, że zdecydowana większość konstrukcji zostanie zniszczona. Szczegółami podzielił się z serwisem Dezeen architekt Sou Fujimoto, twórca projektu Wielkiego Kręgu.
„Niestety, politycy już w zasadzie podjęli decyzję o pozostawieniu jedynie dziesięciu proc., czyli 200 metrów, reszta pójdzie do rozbiórki. Oprócz tego być może 20 proc. zostanie ostrożnie zdemontowane i przetransportowane w inne miejsca, aby otrzymać drugie życie” – powiedział Fujimoto w rozmowie z Dezeen.
W Osace trwa demontaż Wielkiego Kręgu.
Foto: KENICHI UNAKI / YOMIURI / THE YOMIURI SHIMBUN VIA AFP
„70 procent całości, przynajmniej tak wynika z informacji, które otrzymałem, posłuży jako opał” – dodał architekt. Jego pracownia nie ma wpływu na dalsze losy Wielkiego Kręgu. W rozmowie z Dezeen Fujimoto nie kryje zawodu, że większość konstrukcji jego projektu zostanie spalona. „To najgorsza rzecz, jaką można zrobić” – stwierdził.
Japoński architekt jest zdania, że taki sposób wykorzystania drewna, z którego zrobiono Wielki Krąg, ma niewiele wspólnego z recyklingiem. „Jak na razie jednak japońskie postrzeganie zrównoważonych praktyk jest nieco w tyle za światowymi standardami” – przyznał.
W projektowaniu Wielkiego Kręgu Sou Fujimoto wykorzystał zarówno nowoczesne technologie, jak i tradycyjne japońskie techniki budowlane. Wśród tych ostatnich warto wspomnieć o metodzie pionowego i poziomego łączenia grubych drewnianych belek „nuki”, która do dziś zapewnia trwałość najstarszym japońskim świątyniom i sanktuariom.
Specyficzna konstrukcja Wielkiego Kręgu umożliwia łatwe zastąpienie niszczejących belek nowymi, a także sprawny demontaż, transport i ponowne złożenie elementów w innym miejscu. Jeżeli chodzi o sam Wielki Krąg, to Fujimoto szacuje, że obiekt byłby w stanie przetrwać nawet 100 lat.
Choć japoński architekt od początku miał świadomość, że konstrukcja jego projektu ma charakter tymczasowy, to liczył na to, że wyjątkowość obiektu przekona osoby decyzyjne do jego zachowania. Tak się jednak nie stało.
