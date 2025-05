Architekt to ktoś, kto potrafi skojarzyć wszystko ze wszystkim – mawia Robert Konieczny, twórca katowickiej pracowni KWK Promes, jeden z najbardziej cenionych i odważnie myślących polskich architektów. Z jego pracowni wychodzą projekty nieszablonowe, zdobywające międzynarodowe nagrody i zyskujące publikacje w prestiżowych magazynach o architekturze.

Na szczęście Robert Konieczny nie jest w Polsce samotną wyspą. Architektów pracujących tak jak on, niechętnych chodzeniu na skróty, jest coraz więcej. To dzięki nim w Polsce powstają domy unikatowe. Być może nie wszystkim przypadną one do gustu, wiele z nich budzi emocje, czasem wręcz krytykę. Są jednak dowodem na to, jak bardzo zmieniło się w Polsce myślenie o architekturze. To nasz wybór, trochę arbitralny – ciekawych realizacji jest w Polsce znacznie więcej. Wybraliśmy akurat te, by pokazać, co powstaje, gdy architekt na pytanie, jak powinien wyglądać dom, odpowiada: to zależy, i zaczyna pracę od pustej kartki.

Szyb Miedzianka: projekt pracowni KWK Promes

Foto: Juliusz Sokołowski

„To jeden z najważniejszych projektów, jakie do tej pory zrobiliśmy” – tak o Szybie Miedzianka mówi Robert Konieczny, szef katowickiej pracowni KWK Promes. Obiekt, który powstał, przypomina dawne szyby kopalniane, ale w rzeczywistości jest księgarnią i jednocześnie domem właścicieli. Zaskakuje formą – próżno szukać tu luksusów. Szara, surowa fasada i metalowy trap prowadzący do wejścia to nawiązanie do trudnej przeszłości miasta.