Zmiany w słynnym włoskim domu mody. Rodzina założycieli rezygnuje

Założona pod koniec lat 60. ubiegłego wieku włoska marka luksusowa Etro przechodzi wielkie zmiany. Po prawie sześciu dekadach firmę opuszcza rodzina jej założycieli.

Publikacja: 23.12.2025 05:00

Butik Etro w Mediolanie.

Foto: Francesca Volpi/Bloomberg

Izabela Popko

Etro to jedna z najbardziej znanych włoskich luksusowych marek odzieżowych, której znakiem rozpoznawczym są misterne wzory w kształcie łezki „paisley”. Od samego początku swojego istnienia marka znajdowała się w rękach rodziny swoich założycieli. Jak informują włoskie media, drugie pokolenie właścicieli Etro właśnie opuszcza rodzinną markę, a ich udziały mają przejść w ręce holdingu z Turcji.

Etro otwiera nowy rozdział. Bez rodziny założycieli marki

Włoska marka Etro powstała w 1968 r. w Mediolanie. Jej założycielem był Gerolamo „Gimmo” Etro. Wyroby z takich szlachetnych tkanin jak jedwab i kaszmir, bogate wzornictwo i wyraziste kolory, które do dziś charakteryzują styl marki, szybko przypadły do gustu włoskim klientkom.

Gerolamo Etro pełnymi garściami czerpał inspiracje z tradycyjnego wzornictwa Persji i Azji Południowej, co bardzo spodobało się miłośniczkom mody ery „dzieci kwiatów”. Wkrótce marka Etro zyskała międzynarodową rozpoznawalność i renomę.

Czytaj więcej

Ermenegildo Zegna w siedzibie firmy w Mediolanie.
Moda
Sukcesja w słynnym domu mody. Potomek założyciela oddaje władzę po 20 latach

Na przestrzeni lat udziały rodziny Etro, którą reprezentuje czworo dzieci Gerolamo – Jacopo, Kean, Ippolito i Veronica – stopniowo topniały. Gefin, czyli holding należący do rodziny Etro, posiada obecnie jedynie 32,8 proc. udziałów w firmie. Największym udziałowcem w Etro jest z kolei francuski gigant branży luksusowej, koncern LVMH.

Jak informują włoskie media, które cytuje branżowy serwis Fashion Network, właśnie waży się przyszłość marki Etro, w której rodzina jej założyciela nie będzie już odgrywała decydującej roli. Etro przechodzi właśnie restrukturyzację, której kluczowym elementem jest wyjście z biznesu holdingu Gefin. Wszystkie należące do niego udziały mają trafić w ręce nowego udziałowca, zmieni się też struktura pozostałych udziałowców.

Etro: Co dalej z włoskim domem mody? 

Włoskie źródła, między innymi serwisy Ansa i Il Messaggero, informują, że wszystkie działy holdingu Gefin ma przejąć turecka firma deweloperska Rams Global, działająca w branży luksusowych nieruchomości, hotelarstwie i gastronomii. Jak zauważają obserwatorzy procesu restrukturyzacji Etro, w ubiegłym roku marka podpisała umowę na budowę luksusowego apartamentowca sygnowanego jej nazwą – Etro Residences Istanbul.

Oprócz Rams Global nowymi inwestorami mają zostać firmy, którymi kieruje włoski biznesmen Mathias Facchini (w tym firma odzieżowa Swinger International). W gronie nowych partnerów ma też znaleźć się fundusz inwestycyjny Sri Group z Mediolanu.

Od 2021 r. większościowym udziałowcem marki Etro jest koncern LVMH, którego właścicielem jest francuski miliarder, Bernard Arnault. Fundusz inwestycyjny L.Catterton, który jest powiązany z LVMH, kupił wtedy 60 proc. udziałów Etro.

W międzyczasie L.Catterton zwiększył swoje udziały w Etro do 63,71 proc. W wyniku restrukturyzacji włoskiej marki fundusz pozostanie jej większościowym udziałowcem, jednak jego udziały mają się zmniejszyć do 51 proc.

Stanowisko prezesa Etro ma zachować Włoch Fabrizio Cardinali, wcześniej dyrektor zarządzający w domu mody Dolce & Gabbana. Po zakończeniu restrukturyzacji z zarządu marki Etro mają odejść obecni dyrektorowie reprezentujący holding Gefin. Zastąpią ich przedstawiciele firm Swinger International i Rams Global.

Źródło: rp.pl

