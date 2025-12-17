Reklama

Najładniejsze budynki na świecie: Na liście czeski pawilon przy granicy z Polską

Ceniony serwis Dezeen opublikował listę najlepszych projektów 2025 roku. Znalazło się na niej odbudowane leśne kąpielisko w Liberecu, tuż za naszą południową granicą. To projekt czeskich architektów.

Publikacja: 17.12.2025 05:00

Pawilon powstał w miejscu poprzedniego, który doszczętnie spłonął.

Foto: Boys Play Nice

Izabela Popko

Dobra architektura nie musi być ani spektakularna, ani kosztowna. Udowadnia to niezwykle udana odbudowa Lesní Koupaliště w Liberecu, znanego też jako Leśny Basen. 15 lat temu obiekt prawie całkowicie strawił pożar. Renowacja kameralnego budynku z basenem, którego historia sięga lat 30. ubiegłego wieku, znalazła się na liście najlepszych realizacji 2025 roku według cenionego portalu Dezeen.

Kąpielisko w Czechach na liście najlepszych budynków 2025 roku na świecie

Lista najlepszych budynków 2025 roku serwisu Dezeen to zestawienie nowych obiektów o bardzo różnym przeznaczeniu: od domów mieszkalnych poprzez instytucje publiczne aż po drapacze chmur.

Jednym z wyróżnionych projektów jest Lesní Koupaliště – publiczne kąpielisko w Liberecu, tuż przy granicy z Polską. Najstarsze informacje o działającej tu pływalni pochodzą z lat 30. ubiegłego wieku. W trakcie drugiej wojny światowej obszar ten należał do koszar wojskowych, ale z basenu mogli korzystać też okoliczni mieszkańcy.

Czytaj więcej

W 2010 roku budynek niemal całkowicie spłonął w pożarze. Pozostały po nim jedynie betonowe fundamenty. Zadania odbudowy i modernizacji całego kompleksu podjęli się architekci z pracowni Mjölk Architekti z Libereca we współpracy z architektką Marie Vondrákovą.

Foto: Boys Play Nice

Architekci założyli w 2020 roku fundację, której celem było zebranie środków na odbudowę obiektu. W kolejnym kroku wydzierżawili od miasta Liberec obszar z pozostałościami budynku i basenem.

W 2022 roku władze miasta wydały pozwolenie na budowę nowego obiektu. Dzięki jednorazowemu finansowaniu z budżetu miasta, a także prywatnym donacjom, kąpielisko odbudowano i otwarto wiosną 2025 roku.

Foto: Boys Play Nice

Głównymi założeniami architektów było zaprojektowanie kompleksu, który będzie można zbudować sprawnie i minimalnym kosztem. To się udało, choć całe przedsięwzięcie trwało dość długo, bo pięć lat.

Foto: Boys Play Nice

„Jest coś osobliwie krzepiącego w tym skromnym, niewielkim publicznym kąpielisku pośród lasu świerkowego, który otacza Liberec” – chwali realizację redakcja Dezeen w uzasadnieniu swojego wyboru. „To godny pochwały przykład potencjału architektów i tego, jaki mogą mieć wpływ na pozytywną zmianę w swojej lokalnej społeczności”.

Leśne Kąpielisko po odbudowie: basen, sauna i kameralne bistro w otoczeniu świerków

Nową konstrukcję z drewna klejonego (CLT) wybudowano na istniejących betonowych fundamentach. Pawilon mieści szatnie, saunę, bistro, toalety i pomieszczenia magazynowe.

Foto: Boys Play Nice

Biały, drewniany budynek otacza stalowa, pomalowana na turkusowo konstrukcja, która wspiera dach z aluminiowej blachy. Dach przykrywa zarówno sam budynek, jak i duży, otwarty taras ze stołami i ławami. Przestrzeń zewnętrzną częściowo osłania panel z arkadami. Łączna powierzchnia kompleksu wynosi 320 metrów kwadratowych.

Architekci zadbali też o poprawę funkcjonalności całego kompleksu. Naprawili między innymi należący do kąpieliska system oczyszczania ścieków.

Jak informuje Dezeen, architekci planują dalszą rozbudowę kompleksu. Chcieliby, aby w przyszłości znalazł się tu basen dla dzieci, zewnętrzna przestrzeń wypoczynkowa w formie kaskady i kompleks sportowy.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Czechy Styl Życia Architektura
