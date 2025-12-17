Dobra architektura nie musi być ani spektakularna, ani kosztowna. Udowadnia to niezwykle udana odbudowa Lesní Koupaliště w Liberecu, znanego też jako Leśny Basen. 15 lat temu obiekt prawie całkowicie strawił pożar. Renowacja kameralnego budynku z basenem, którego historia sięga lat 30. ubiegłego wieku, znalazła się na liście najlepszych realizacji 2025 roku według cenionego portalu Dezeen.

Kąpielisko w Czechach na liście najlepszych budynków 2025 roku na świecie

Lista najlepszych budynków 2025 roku serwisu Dezeen to zestawienie nowych obiektów o bardzo różnym przeznaczeniu: od domów mieszkalnych poprzez instytucje publiczne aż po drapacze chmur.

Jednym z wyróżnionych projektów jest Lesní Koupaliště – publiczne kąpielisko w Liberecu, tuż przy granicy z Polską. Najstarsze informacje o działającej tu pływalni pochodzą z lat 30. ubiegłego wieku. W trakcie drugiej wojny światowej obszar ten należał do koszar wojskowych, ale z basenu mogli korzystać też okoliczni mieszkańcy.

W 2010 roku budynek niemal całkowicie spłonął w pożarze. Pozostały po nim jedynie betonowe fundamenty. Zadania odbudowy i modernizacji całego kompleksu podjęli się architekci z pracowni Mjölk Architekti z Libereca we współpracy z architektką Marie Vondrákovą.