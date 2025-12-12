Kilka lat temu rozpoczęła się budowa Narodowego Muzeum Hołodomoru-Ludobójstwa w Kijowie. Za projekt budynku, który płynnie wtapia się w zbocze nad Dnieprem, odpowiada cenione warszawskie biuro architektoniczne Nizio Design International i kijowska pracownia Project Systems LTD. Niestety, trwająca wojna rosyjsko-ukraińska skutecznie blokuje ukończenie budowy memoriału.

Muzeum Hołodomoru-Ludobójstwa w Kijowie. Projekt architektów z Polski i Ukrainy

Okres między 1932 a 1933 rokiem na terenie Ukrainy przeszedł do historii pod nazwą Hołodomoru. Było to tragiczne w skutkach zjawisko klęski głodu, wywołanego stalinowską polityką przymusowej kolektywizacji w Związku Radzieckim.

Dla upamiętnienia ofiar jednego z najbardziej tragicznych okresów w historii Ukrainy, który pochłonął życia kilku milionów osób, w Kijowie powstaje Narodowe Muzeum Hołodomoru-Ludobójstwa. Projekt budynku i wystawy stałej powstał we współpracy znanej polskiej pracowni Nizio Design International pod kierownictwem architekta Mirosława Nizio oraz ukraińskiego studia Project Systems LTD z Kijowa.

Po uzyskaniu pozytywnej oceny ze strony ekspertów z UNESCO prace budowlane ruszyły w 2018 r. Miały odbywać się etapami, jednak budowę muzeum zatrzymała agresja Rosji na Ukrainę. Jak dotąd nie udało się jej wznowić i nie wiadomo, kiedy uda się dokończyć prace.