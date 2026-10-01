Kolekcja Spirit pojawiła się sześć lat temu jako swobodna interpretacja zegarka lotniczego. Początek dał jej model trójwskazówkowy, z czasem rodzina się powiększyła, miejsce w niej znalazł między innymi model GMT czy chronograf. W 2026 r. Longines postanowił odświeżyć kolekcję Spirit, która pierwotnie mocno nawiązywała do zegarkowej klasyki. Efektem jest nowa kolorystyka i znacznie bardziej współczesne wykończenie.

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Longines Spirit Pilot

Tegoroczna aktualizacja kolekcji Longines Spirit to dwa nowe zegarki – trzywskazówkowiec oraz model z komplikacją stopera. Ich wspólna cecha to kolor – intensywnie niebieskie tarcze w kolorystyce, która nawiązuje do wszechobecnego w modzie i designie kobaltu.

Foto: Materiały prasowe

Model Longines Spirit Pilot z trzema wskazówkami ma kopertę ze stali szlachetnej o średnicy 39 milimetrów. Wzrok przyciąga niebieska tarcza zegarka. Umieszczono na niej nakładane indeksy godzinowe wypełnione Super-LumiNovą, nie ma natomiast datownika, co docenią zegarkowi puryści. Nad indeksami godzinowymi biegnie czytelna podziałka minutowa. Całość uzupełniają wskazówki ołówkowe, centralnie umieszczony logotyp, a także uskrzydlona klepsydra, najbardziej charakterystyczny symbol marki Longines.

Foto: Materiały prasowe

Wewnątrz koperty pracuje mechanizm automatyczny oznaczony symbolem L888.4, z odporną na działanie pól magnetycznych sprężyną balansu. Rezerwa chodu wynosi 72 godziny, a precyzję pomiaru czasu potwierdza certyfikat COSC. Całość zamyka pełny dekiel ze szczotkowanej stali szlachetnej. Wodoszczelność zegarka określono na poziomie 100 metrów. Longines Spirit Pilot dostępny jest w dwóch wersjach – ze stalową bransoletą lub z gumowym paskiem.

Longines Spirit Pilot Flyback

Równie ciekawy jest model Longines Spirit Pilot Flyback. To jeden z najbardziej skomplikowanych zegarków w ofercie marki Longines. W kopercie ze stali szlachetnej o średnicy 39,5 milimetra umieszczono nakręcany ręcznie mechanizm oznaczony symbolem L792.4 z kołem kolumnowym i funkcją flyback. Niegdyś to rozwiązanie było niezbędne podczas lotu – możliwość błyskawicznego „uruchomienia” stopera od nowa gwarantowała precyzyjną nawigację.

Foto: Materiały prasowe

Pracę efektownie ozdobionego mechanizmu można obserwować przez przeszklony bezel – jest co podziwiać, Longines postawił na pasy genewskie, niebieskie śrubki oraz przyciągające uwagę niebieskie (a jakże!) koło kolumnowe. Mechanizm ma certyfikat COSC potwierdzający precyzję pracy.

Foto: Materiały prasowe

Tarcza to pochwała konsekwencji i porządku – dwa liczniki stopera umieszczono tak, że nie zaburzają harmonii całości, a co najważniejsze – zapewniają dobrą czytelność. Na godzinie trzeciej znalazł się licznik 30-minutowy, na 9 – mała sekunda. Centralnie umieszczono natomiast sekundnik stopera.

Nad całością góruje dwukierunkowy bezel z wkładką z niebieskiej ceramiki, w tym samym odcieniu co tarcza. Do wyboru, podobnie jak w przypadku modelu Longines Spirit Pilot, jest stalowa bransoleta lub pasek gumowy.