30. września odbędzie się premiera „Lalki” w reżyserii Macieja Kawalskiego – to jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń polskiej popkultury ostatnich lat. Dzięki filmowi, a także dzięki serialowi Netfliksa, temat powieści Bolesława Prusa stał się w Polsce niezwykle gorący. Szkolna lektura zyskuje dzięki temu nowe życie – w popkulturze, ale też w świecie mody. Z okazji premiery filmu szwedzki gigant odzieżowy H&M nawiązał współpracę z producentami filmu. Efektem jest specjalna kolekcja, nawiązującej do mody XIX–wiecznej.

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„Lalka” w świecie mody. Wspólna kolekcja z marką H&M

Od dawna było wiadomo, że film w reżyserii Macieja Kawalskiego będzie polską superprodukcją. Obsada jest gwiazdorska – wystarczy wspomnieć, że w Stanisława Wokulskiego wcielił się Marcin Dorociński, Izabelę Łęcką gra Kamila Urzędowska, a Ignacego Rzeckiego – powracający na ekrany Marek Kondrat. Do tej trójki dołączyli na planie m.in. Andrzej Seweryn, Mateusz Damięcki, Karolina Gruszka, Krystyna Janda, Maja Ostaszewska, Jan Englert, Andrzej Chyra, Maciej Stuhr i wiele innych doskonale znanych aktorek i aktorów.

Foto: Materiały prasowe

Oprócz plejady gwiazd jednymi z najbardziej wyrazistych elementów filmu z pewnością będą też pełna rozmachu scenografia autorstwa Katarzyny Sobańskiej, Marcela Sławińskiego i Anny Mocny, a także kostiumy. Zaprojektowała je kostiumografka Katarzyna Lewińska we współpracy z Tomaszem Ossolińskim – projektantem i krawcem, który prowadzi znane atelier w Warszawie. Kreacje duetu, które „zagrały” w filmie, można oglądać w ramach wystawy w warszawskich Łazienkach Królewskich.

Foto: Materiały prasowe

Fanki mody sprzed 150 lat, książki „Lalka”, obsady nowego filmu czy dorobku twórców nadchodzącej produkcji – lub tego wszystkiego naraz – mają szansę zanurzyć się w świat „Lalki” poprzez modę. Marka H&M wypuściła jesienną kolekcję ubrań, które z powodzeniem mogłaby nosić Łęcka i inne bohaterki powieści Prusa.

Historical Romance: Kolekcja H&M inspirowana modą XIX wieku

Kolekcja H&M o nazwie Historical Romance pełnymi garściami czerpie inspiracje z mody XIX w. i romantycznych historii miłosnych, które powstały w tamtych czasach. Twórcy kolekcji dokonali kreatywnej reinterpretacji klasycznych fasonów. Kolekcja zawiera m.in. bluzki z żabotami, koronkami i bufiastymi rękawami, spódnice w buduarowym stylu oraz gorsety, które będą świetnie współgrać ze współczesnymi ubraniami.

Foto: Materiały prasowe

Partnerstwo z twórcami „Lalki” obejmuje też działania w sklepach H&M i poza nimi. W wybranych lokalizacjach pojawiły się specjalne strefy z ubraniami z kolekcji Historical Romance, oznaczone logotypem filmu.

H&M nie jest jedyną marką, która nawiązuje w swoich kampaniach do filmu „Lalki”. Warto wspomnieć także polską markę Bytom, mecenasa wystawy kostiumów w Łazienkach. Dodajmy, że Marcin Dorociński, odtwórca głównej roli w filmowej „Lalce”, to ambasador Bytomia.