Architekci z krakowskiej pracowni UCEES mogą zapisać na swoim koncie kolejny sukces – a raczej dwa. Ich projekt – śnieżnobiała willa na Woli Justowskiej w krakowskiej dzielnicy Zwierzyniec, której falująca fasada nawiązuje do międzywojennego modernizmu – zdobył właśnie dwie nagrody, zarówno na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym.

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Kraków: „Dom Biały” z nagrodami w Krakowie i Londynie

„Dom Biały” zaprojektowano tak, aby przykuwał uwagę. To się zdecydowanie udaje – projekt pracowni UCEES zauważyło i doceniło jury kilku międzynarodowych i krajowych konkursów architektonicznych.

Do tej listy architekci z UCEES mogą dopisać wyróżnienia w dwóch kolejnych konkursach. Pierwsze to nagroda na European Property Awards 2026-2027 w kategorii „Domy jednorodzinne” („Single Residence”). Architekci z UCEES odbiorą nagrodę za miesiąc w trakcie uroczystego finału konkursu.

Drugi sukces to zwycięstwo w kategorii „Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna” w ramach pierwszej edycji Nagrody Prezydenta Miasta Krakowa. Konkurs nagradza najlepsze projekty architektoniczne i urbanistyczne na terenie dawnej stolicy Polski.

Foto: Paweł Ulatowski

Jury krakowskiego konkursu doceniło projekt biura UCEES za udaną współczesną reinterpretację lokalnych motywów architektonicznych i nawiązanie do estetyki międzywojennej. „Obiekt może stanowić wzór kształtowania zabudowy jednorodzinnej o nowoczesnym, ale równocześnie wpisującym się w krajobraz kulturowy Krakowa charakterze” – czytamy w werdykcie jurorów.

„Dom Biały” w Krakowie: nowoczesna reinterpretacja modernizmu

Główne założenie architektów było dość nietypowe – przyszła willa nie miała wprost nawiązywać do architektury otaczających ją budynków. Wyjątkiem była sąsiadująca z domem modernistyczna willa z 1972 r. projektu krakowskiego architekta Zbigniewa Włodeckiego.

Projektując „Dom Biały”, architekci z UCEES zaczerpnęli inspiracje z tzw. szkoły krakowskiej okresu międzywojennego – stylu charakterystycznego dla szeregu budynków, jakie znajdują się w Krakowie. Jego charakterystyczne cechy można znaleźć m.in. w ozdobnych fasadach Biblioteki Jagiellońskiej, a także gmachu Feniksa przy Rynku Głównym.

Foto: Paweł Ulatowski

Głównym budulcem „Domu Białego” jest beton. Najbardziej charakterystycznym elementem willi, dzięki któremu budynek zdecydowanie wyróżnia się na tle otoczenia, są płyty z białego betonu architektonicznego zbrojonego włóknem szklanym (GRC). Uformowano je tak, że sprawiają wrażenie wydrążonych dłutem.

Beton stał się też jednym z najważniejszych elementów aranżacji wnętrz: wyeksponowano go na sufitach i ścianach konstrukcyjnych. Wnętrza ociepla jednocześnie duża ilość drewna, a także miękkich tkanin.

Prostą, ale efektowną dekoracją wnętrz willi stały się długie zasłony. Ich naturalny układ nawiązuje do falistych form na elewacji. Wszystkie pomieszczenia w domu utrzymano w spójnej, stonowanej kolorystyce, w której główną rolę odgrywają szarości, brązy i biel.

„Dom Biały” zaprojektowano tak, aby funkcjonował w sposób maksymalnie przyjazny dla środowiska. Cement, z którego wykonano betonowe płyty GRC, usuwa tlenki azotu z powietrza, dzięki czemu jest w stanie redukować smog – jeden z największych problemów mieszkańców Krakowa. Willę wyposażono ponadto w wentylację z odzyskiem ciepła, panele fotowoltaiczne, zbiorniki na deszczówkę, a także inteligentny system zarządzania energią, nawadnianiem i oświetleniem.