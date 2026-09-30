Marina Abramović to jedna z najbardziej wyrazistych i cenionych artystek naszych czasów. Z okazji zbliżających się 80. urodzin pionierki performansu i body artu w rzymskiej Narodowej Galerii Sztuki Współczesnej i Nowoczesnej odbędzie się retrospektywna wystawa, na której nie zabraknie najsłynniejszych prac artystki. Otwarcie wystawy – już w listopadzie.

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Wielka retrospektywa Mariny Abramović w Rzymie

Ci, którzy planują tej jesieni wizytę w Rzymie i jednocześnie interesują się sztuką, nie przegapią wystawy poświęconej Marinie Abramović – jednej z czołowych postaci sztuki współczesnej. Wystawa pt. „Marina Abramović: Historical Works and Transforming Energy” otworzy się 17 listopada w Narodowej Galerii Sztuki Współczesnej i Nowoczesnej w Rzymie.

Odwiedzający wystawę będą mogli zarówno obejrzeć, jak i wejść w interakcję z pracami Abramović, które artystka stworzyła na przestrzeni ponad 60 lat. Do zobaczenia będzie rozszerzony cykl pt. „Transformująca energia”, interaktywna instalacja pt. „Obiekty przejściowe”, a także wybrane starsze prace artystki. Marina Abramović brała udział w projektowaniu wystawy.

„Jestem bardzo szczęśliwa, że zaprezentuję nowe »Obiekty przejściowe« razem ze starszymi pracami, które ukształtowały moją karierę” – mówi Abramović, cytowana przez włoski portal Finestre sull’Arte. „Te prace powstały w bardzo różnych momentach mojej działalności i zestawienie ich w jednym miejscu pozwoli dostrzec, w jaki sposób idee leżące u podstaw mojej pracy rozwijały się w czasie”.

„Artystka obecna” i „Obiekty przejściowe” i ponad 150 innych prac Abramović pod jednym dachem

Wystawa będzie się składała z trzech głównych części. Pierwsza z nich obejmie rozszerzony cykl prac pt. „Transformująca energia”, dzięki któremu zwiedzający będą mieli szansę prześledzić ewolucję artystycznej praktyki Mariny Abramović.

Podobny kierunek będzie miała druga część wystawy pt. „Historical works” (ang. „Prace historyczne”), poświęcona starszym dziełom artystki. Wśród nich nie zabraknie m.in. zapisów takich słynnych performansów jak „Artystka obecna” z 2010 r., „Bałkański barok” z 1997 r. czy „Imponderabilia” z 1977 r.

Ten drugi moduł stanowi wstęp do trzeciej i głównej części wystawy, na którą będzie się składać cykl pt. „Obiekty przejściowe”. Powstająca przez ponad trzy dekady seria zawiera kamienne łóżka, rzeźby i inne struktury, które Abramović zbudowała z takich minerałów jak kwarc, ametyst czy agat.

Zwiedzający staną się uczestnikami wystawy, ponieważ będą mogli śmiało kłaść się, siadać, a nawet stawać na kamiennych obiektach. Artystka definiuje tę bezpośrednią interakcję ze swoimi pracami jako „transmisję energii”, a także eksplorację relacji ludzkiego ciała, którego życie trwa kilka dekad, z minerałami, które powstawały przez miliony lat.

Abramović zaczęła interesować się minerałami w trakcie swojej wyprawy wzdłuż Wielkiego Muru Chińskiego w 1988 r. Zapoznała się wtedy z tradycyjną medycyną chińską, w której minerały odgrywają bardzo istotną rolę. Doświadczenia te zainspirowały ją do tworzenia „Obiektów przejściowych” przez kolejne dekady.

Wystawa „Marina Abramović: Historical Works and Transforming Energy” w Narodowej Galerii Sztuki Współczesnej i Nowoczesnej w Rzymie potrwa do 4 kwietnia 2027 r.