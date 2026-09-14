Na ten debiut z pewnością czekało wielu miłośników charakterystycznego stylu Magdy Butrym, których nie brakuje zarówno w Polsce, jak i za granicą. Swoją najnowszą kolekcję polska projektantka zaprezentowała w trakcie nowojorskiego tygodnia mody – po raz pierwszy w historii tej imprezy. Wydarzenie zbiegło się z innym przełomem w karierze Polki: otwarciem jej pierwszego butiku w Nowym Jorku.

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Magda Butrym: debiut na New York Fashion Week i pierwszy butik w Nowym Jorku

Magda Butrym jest jedyną projektantką z Polski, która ma tak wysoką pozycję w świecie mody. Swoim znakiem rozpoznawczym projektantka uczyniła nowoczesne podejście do romantyzmu, a także inspiracje tradycyjnym słowiańskim wzornictwem. Wizja kobiecej mody, którą Polka konsekwentnie rozwija, przysporzyła jej wielu znanych klientek, najpierw w kraju, a z czasem za granicą.

Na swój międzynarodowy sukces Butrym pracowała przez ponad dekadę. Dzisiaj w jej kreacjach można zobaczyć takie sławy jak Demi Moore, Natalie Portman, Katie Holmes, Pamela Anderson, Lady Gaga, Beyoncé, Rihanna czy Kim Kardashian, zarówno na czerwonym dywanie, jak i w mniej oficjalnych sytuacjach.

Sukces Magdy Butrym jest o tyle imponujący, że projektantka do dziś zachowała pełną niezależność swojego biznesu. Jej marki nie przejął żaden większy konglomerat działający w przemyśle odzieżowym.

Na pokazie pojawiły się gwiazdy – między innymi Kelly Rutherford (pierwsza od prawej) i Demi Moore (druga od prawej). Foto: MICHAEL LOCCISANO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Projektantka może teraz dopisać do listy swoich sukcesów kolejne przełomowe wydarzenie, a właściwie dwa. Pierwsze to otwarcie 14 września butiku jej marki przy Mercer Street 170 w prestiżowej dzielnicy SoHo w Nowym Jorku. Drugim był debiut na nowojorskim tygodniu mody dzień wcześniej, na którym nie zabrakło Demi Moore i innych prominentnych klientek polskiej projektantki.

Kolekcja Magdy Butrym na wiosnę 2027: stonowane kolory, romantyzm i kobiecy „power dressing”

W ramach swojej kolekcji na wiosnę 2027 r. Magda Butrym zaprezentowała w Nowym Jorku 32 sylwetki. Projektantka konsekwentnie kontynuuje swoje podejście do nowoczesnego kobiecego stylu. Kolekcja stanowi bardzo wyraźny ukłon w stronę romantyzmu i mody sprzed lat, przemyca też uwspółcześnione inspiracje słowiańszczyzną.

Magda Butrym podczas pokazu w trakcie nowojorskiego tygodnia mody. Foto: THEO WARGO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Projektantka sięgnęła też po zwiewne, lekkie, często półtransparentne jedwabie i bawełniane muśliny. Nie zabrakło także typowo „rzeźbiarskich” kreacji, czyli kolejnego charakterystycznego elementu, który od lat wyznacza styl Magdy Butrym.

Pewnym novum była dość stonowana paleta barw, w której zabrakło chociażby charakterystycznej dla Butrym mocnej czerwieni. Zamiast tego projektantka postawiła na czerń, kawowe brązy, beże i szarości, aż po złamaną i czystą biel.

Pokaz rozpoczęły obfite, oversize’owe kurtki i płaszcze ze skóry i lateksu z wyraźnie zaznaczoną linią ramion. Pełnym głosem przemówiły tu inspiracje szalenie modnym stylem lat 80., podobnie jak w przypadku reinterpretacji „power dressingu” w postaci niezwykle kobiecych garsonek.

Po odzieży wierzchniej nastąpił ciekawy zwrot i na wybiegu pojawiły się modelki w lekkich, bieliźnianych sukienkach w klimacie retro. Romantyczne kreacje przywoływały estetykę kilku epok: od buduarowych koronek, które z powodzeniem nosiłaby Izabela Łęcka, po fasony kojarzące się z latami 80. i 90. XX w. Ten romantyczny klimat podkreśliły subtelne aplikacje z piór, a także motywy kwiatowe – z różami w roli głównej, które przewijają się w niemal każdej kolekcji Magdy Butrym.