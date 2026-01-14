Z informacji przedstawionych przez Every Watch wynika, że w 2025 roku program sprzedaży Rolex Certified Pre-Owned zamknął się sprzedażą na poziomie 594 milionów dolarów co przekłada się na 10 proc. całości sprzedaży używanych zegarków tej marki w ubiegłym roku.

Every Watch przygotował swoją analizę, badając sprzedaż na wszystkich popularnych platformach online, a także – butików Roleksa. Jak informuje Watch Pro, po czterech latach istnienia Roleksowi udało się zbudować globalną sieć sprzedaży zegarków używanych liczącą blisko 130 punktów, które łącznie oferowały ponad 8 tysięcy zegarków. Jak wynika z danych, po trzech latach udało się zbudować sieć, która stała się znaczącym graczem na rynku wtórnym. Eksperci zwracają uwagę na to, że to zaledwie początek ekspansji i wskazują na rynek motoryzacji, na którym salony marek premium odpowiadają za większość sprzedaży samochodów z rynku wtórnego.

Zegarki używane: Rynek wart 20 miliardów dolarów

Celem Szwajcarów jest „domknięcie systemu” – stworzenie mechanizmu sprzedaży zegarków używanych, który pozwoli z jednej strony zaoferować klientom i klientkom najwyższą jakość, której mogły do tej pory oczekiwać jedynie osoby kupujące zegarki nowe. Z drugiej – budowany system ma pozwolić uzyskiwać zadowalającą marżę nie tylko w segmencie zegarków nowych, ale i używanych. W danych Every Watch widać, że w pierwszych trzech kwartałach 2025 roku dynamicznie rósł nie tylko wolumen, ale i wartość sprzedaży.

Co ma skłaniać klientów i klientki do tego, żeby kupowali zegarki Rolex w oficjalnych butikach, a nie na popularnych platformach online? Kluczowa ma być kwestia zaufania i bezpieczeństwa, a więc brak ryzyka kupna zegarka niejasnego pochodzenia i wątpliwej przeszłości.

Program Rolex Certified Pre-Owned obejmuje zegarki, które mają co najmniej dwa lata (na początku działania systemu obowiązywał próg minimum trzyletni). Przyjęcie zegarka do sprzedaży jest równoznaczne ze sprawdzeniem jego autentyczności. To oznacza szczegółowy serwis i przegląd, co pozwala na sprawdzenie wszystkich elementów, od części mechanizmu po kopertę i bransoletę.

Dlaczego sukces projektu Roleksa jest tak istotny? Produkty tej marki odpowiadają za ok. 1/3 rynku zegarków używanych wycenianego na ok 20 miliardów dolarów w 2025 roku. To oznacza, że Szwajcarom, krok po kroku, udaje się narzucać własne zasady. Wielkie platformy internetowe, dla których sprzedaż Roleksów była kołem zamachowym wzrostu w ostatnich latach, mają nad czym myśleć.