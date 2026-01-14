Aktualizacja: 14.01.2026 17:57 Publikacja: 14.01.2026 05:00
Program Rolex Certified Pre-Owned obejmuje zegarki, które mają co najmniej dwa lata.
Rynek wtórny jest dla producentów zegarków zarazem niezwykle atrakcyjny i bardzo trudny. To po części konsekwencja polityki firm zegarkowych, które przez lata skupiały się na sprzedaży nowych zegarków, ignorując zarazem fakt, że ich produkty z jednej strony trzymają cenę, a z drugiej – mają bardzo długi cykl życia, mogą służyć przez dziesiątki lat i cieszyć kolejne pokolenia kolekcjonerów. Do tego wielu producentów traktowało sprzedaż zegarków używanych jako coś, co może podkopywać wyniki sprzedaży produktów nowych.
Biznes, tak jak natura, nie lubi próżni – krótkowzroczną politykę firm zegarkowych wykorzystali niezależni gracze, którzy zdominowali rynek wtórny. Jak przekonać tych, którzy chcą kupić zegarek używany, by odwiedzili butik marki, a nie internetową platformę sprzedażową? Wygląda na to, że Rolex znalazł na to sposób.
Projekt Rolex Certified Pre-Owned uruchomiono w 2022 roku, towarzyszyły temu ogromne oczekiwania. Eksperci prognozowali, że to jedyna marka, która jest w stanie zbudować lojalność klientów i przyciągnąć do swojej oferty osoby zainteresowane kupnem zegarków używanych, ale w butiku Roleksa. Dane przygotowane przez platformę Every Watch dla branżowego serwisu Watch Pro pokazują, że ten projekt się powiódł.
Z informacji przedstawionych przez Every Watch wynika, że w 2025 roku program sprzedaży Rolex Certified Pre-Owned zamknął się sprzedażą na poziomie 594 milionów dolarów co przekłada się na 10 proc. całości sprzedaży używanych zegarków tej marki w ubiegłym roku.
Every Watch przygotował swoją analizę, badając sprzedaż na wszystkich popularnych platformach online, a także – butików Roleksa. Jak informuje Watch Pro, po czterech latach istnienia Roleksowi udało się zbudować globalną sieć sprzedaży zegarków używanych liczącą blisko 130 punktów, które łącznie oferowały ponad 8 tysięcy zegarków. Jak wynika z danych, po trzech latach udało się zbudować sieć, która stała się znaczącym graczem na rynku wtórnym. Eksperci zwracają uwagę na to, że to zaledwie początek ekspansji i wskazują na rynek motoryzacji, na którym salony marek premium odpowiadają za większość sprzedaży samochodów z rynku wtórnego.
Celem Szwajcarów jest „domknięcie systemu” – stworzenie mechanizmu sprzedaży zegarków używanych, który pozwoli z jednej strony zaoferować klientom i klientkom najwyższą jakość, której mogły do tej pory oczekiwać jedynie osoby kupujące zegarki nowe. Z drugiej – budowany system ma pozwolić uzyskiwać zadowalającą marżę nie tylko w segmencie zegarków nowych, ale i używanych. W danych Every Watch widać, że w pierwszych trzech kwartałach 2025 roku dynamicznie rósł nie tylko wolumen, ale i wartość sprzedaży.
Co ma skłaniać klientów i klientki do tego, żeby kupowali zegarki Rolex w oficjalnych butikach, a nie na popularnych platformach online? Kluczowa ma być kwestia zaufania i bezpieczeństwa, a więc brak ryzyka kupna zegarka niejasnego pochodzenia i wątpliwej przeszłości.
Program Rolex Certified Pre-Owned obejmuje zegarki, które mają co najmniej dwa lata (na początku działania systemu obowiązywał próg minimum trzyletni). Przyjęcie zegarka do sprzedaży jest równoznaczne ze sprawdzeniem jego autentyczności. To oznacza szczegółowy serwis i przegląd, co pozwala na sprawdzenie wszystkich elementów, od części mechanizmu po kopertę i bransoletę.
Dlaczego sukces projektu Roleksa jest tak istotny? Produkty tej marki odpowiadają za ok. 1/3 rynku zegarków używanych wycenianego na ok 20 miliardów dolarów w 2025 roku. To oznacza, że Szwajcarom, krok po kroku, udaje się narzucać własne zasady. Wielkie platformy internetowe, dla których sprzedaż Roleksów była kołem zamachowym wzrostu w ostatnich latach, mają nad czym myśleć.
Źródło: Watch Pro
