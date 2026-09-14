Jedna z głównych ról w hollywoodzkim filmie „Mayday”, obok takich gwiazd jak Kenneth Branagh i Ryan Reynolds, w którym brawurowo gra agenta KGB (i – to moja prywatna opinia – wypada znacznie lepiej od swoich słynnych kolegów na planie). Do tego rola, która zdarza się raz na 50 lat – Wokulskiego w nowej ekranizacji „Lalki”, która, to już pewne, będzie najważniejszym wydarzeniem w polskiej popkulturze tego roku.

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Kariera Marcina Dorocińskiego rozwija się świetnie, w Polsce i poza nią. Potrafi odnaleźć się w każdej konwencji – od filmu wagi ciężkiej jak „Róża” Wojciecha Smarzowskiego po bijące rekordy popularności komedie z cyklu „Teściowie”. O tym, jak wypadł w roli Stanisława Wokulskiego w ekranizacji „Lalki” Bolesława Prusa w reżyserii Macieja Kawalskiego, przekonamy się pod koniec września, gdy film wejdzie do kin. Oczekiwania są ogromne, przewidywania dotyczące frekwencji również. To z pewnością będzie jeden z najbardziej kasowych filmów ostatnich lat.

Oczekiwanie na premierę filmowej „Lalki” dłuży się niemiłosiernie, w międzyczasie musi nam wystarczyć Marcin Dorociński w innej roli – jako ambasador polskiej marki Bytom.

Marcin Dorociński w kampanii marki Bytom

Bytom prezentuje nową kolekcję na sezon jesień-zima 2026 wraz z towarzyszącą jej kampanią wizerunkową. Po raz kolejny pojawia się w niej Marcin Dorociński. Zdjęcia zrealizowano w polskich Tatrach. Górskie pejzaże i podhalańska architektura stanowią tło sesji zdjęciowej Szymona Szcześniaka oraz filmu w reżyserii Tadeusza Śliwy.

Foto: Szymon Szcześniak

Główne przesłanie kampanii brzmi: Celebrujmy ważne dla Was chwile. Wspólnie. To hasło, które towarzyszy kolekcjom Bytomia już od kilku sezonów. Jest wezwaniem do budowania bliskości i autentycznych relacji między mężczyznami, powrotu do ważnych miejsc i wydarzeń.

Foto: Szymon Szcześniak

Bytom buduje swoją kolekcję jesień-zima 2026 wokół idei „casual tailoring”. Ciepłe odcienie ziemi łączą się w niej z błękitami i szarościami, tworząc paletę, która czerpie z tatrzańskich krajobrazów.

Foto: Szymon Szcześniak

Kolekcja jesienno-zimowa obejmuje nowe modele garniturów Turyn, Genua czy Werona, wszystkie wykonane są z wełny. Kolekcję uzupełniają koszule z różnych rodzajów bawełny oraz swetry o gęstych splotach, przygotowane z myślą o chłodniejszej porze roku. Są też kurtki i płaszcze o ponadczasowych fasonach. Wszystko wykonane z materiałów od renomowanych producentów, do czego Bytom przyzwyczaił już swoich klientów.