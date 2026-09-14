Na fali niesłabnącego boomu na fitness i nowe formy zawodów sportowych przedsiębiorcy z całego świata coraz chętniej inwestują w firmy działające w tym obszarze. Rękę na pulsie trzyma również najbogatszy Europejczyk i właściciel koncernu LVMH Bernard Arnault. Miliarder – a konkretnie firma inwestycyjna L Catterton, za którą stoi Francuz – przejęła wraz ze wspólnikami grupę Hyrox, jeden z najciekawszych fenomenów świata sportu.

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Hyrox wraca do swoich założycieli. Pomogła firma powiązana z Bernardem Arnaultem

Firmę z siedzibą w Hamburgu założyli biznesmen Christian Toetzke i były mistrz hokeja na trawie Moritz Fürste. Przedsiębiorstwo zajmuje się organizacją zawodów halowych, które składają się z biegu na 8 km, w trakcie którego po każdym przebiegniętym kilometrze uczestnik wykonuje jedno z ośmiu ćwiczeń stacjonarnych.

Zawody zwykle odbywają się w ogromnych halach, kilka edycji zorganizowano nawet w zabytkowym paryskim Grand Palais. Nowy format imprezy sportowej, który wymyślili Toetzke i Fürste, przyciąga miliony amatorskich i profesjonalnych sportowców, a także widzów. Obecnie zawody Hyrox organizuje się w 30 krajach na całym globie.

Międzynarodowa furora, jaką robią, nie uszła uwadze Bernarda Arnaulta, prezesa koncernu LVMH, a także jego partnerów biznesowych. Jak poinformowały m.in. Financial Times i agencja Reuters, większościowe udziały w niemieckiej grupie wykupiło konsorcjum przedsiębiorstw na czele z firmą inwestycyjną L Catterton, której współtwórcą i współwłaścicielem jest Arnault.

Dotychczas Hyrox był w rękach szwajcarskiej firmy Infront Sports & Media, na której czele stoi Philippe Blatter, bratanek byłego prezesa FIFA Seppa Blattera. Kwoty transakcji nie upubliczniono, jednak na podstawie relacji osób bliskich sprawie media mówią o 600 mln euro. Oprócz Christiana Toetzkego i Moritza Fürstego oraz firmy L Catterton w gronie nowych właścicieli znalazł się również działający w branży inwestycyjnej holding WNDR z Doliny Krzemowej.

„To przejęcie stanowi kluczowy kolejny krok w dynamicznym rozwoju historii sukcesu Hyrox” – mówi Moritz Fürste w komunikacie dla mediów. Twórcy Hyroksa mają ambitne plany na przyszłość: chcą, aby ich zawody stały się częścią igrzysk olimpijskich.

Hyrox: globalny fenomen branży fitness

Christian Toetzke i Moritz Fürste założyli Hyrox w 2017 r. Globalną rozpoznawalność zawody zyskały w trakcie pandemii. Fitnessowy boom nadal trwa, toteż popularność zawodów Hyrox nie tylko nie słabnie, ale wręcz jest coraz większa. Firma informuje, że z 80 tys. w sezonie 2022-2023 liczba uczestników imprez wzrosła do 1,4 mln osób w sezonie 2025-2026.

Firma L Catterton na przestrzeni ostatnich lat zainwestowała w szereg innych firm z branży fitness. Oprócz takich marek jak Peloton przedsiębiorstwo wspiera też amerykańskiego producenta ergometrów Hydrow oraz sieci siłowni Solidcore i Equinox.

Hyrox to jedna z wielu firm z branży fitness, które na fali postpandemicznego boomu na aktywność fizyczną przykuwają uwagę bogatych inwestorów. Cristiano Ronaldo, a także szereg funduszy inwestycyjnych włożyli ostatnio 10 mld dol. w markę akcesoriów elektronicznych dla aktywnych Whoop. Zasilenie w kwocie 40 mln dol. otrzymała też niedawno Professional Triathletes Organisation z siedzibą w Londynie.