Francuski artysta o pseudonimie JR, który przykrył tego lata najstarszy most w Paryżu, wrócił z kolejną monumentalną instalacją, tym razem w sercu Watykanu. Już niebawem będzie można obejrzeć jego najnowszą pracę o formie wielkiej fali zalewającej Bibliotekę Watykańską. Dzieło, które stanowi część szerszego projektu artystycznego, zainaugurował papież Leon XIV.

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„Diluvium”, czyli „Powódź” – nowa monumentalna instalacja JR-a w Watykanie

Woda może zniszczyć papier, ale jednocześnie odgrywa kluczową rolę w produkcji książek, a także konserwacji cennych woluminów. Takie jest m.in. przesłanie stojące za instalacją, która przykryła część fasady XVI-wiecznej Biblioteki Watykańskiej. To jedna z najstarszych bibliotek na świecie, w której zgromadzono ponad milion bezcennych zabytków literatury z zakresu prawa i różnych dziedzin nauki.

Autorem instalacji jest JR – francuski artysta, który w czerwcu tego roku owinął paryski Pont Neuf gigantyczną płachtą przypominającą skały. Tworząc pracę pt. „La Caverne du Pont Neuf” (fr. „Jaskinia Pont Neuf”), JR chciał uhonorować podobne dzieło autorstwa słynnej artystycznej pary: Christo i Jeanne-Claude.

Teraz JR obrał sobie za cel fasadę zabytkowej Biblioteki Watykańskiej. Jego nowa praca nosi tytuł „Diluvium”, co po łacinie oznacza „powódź”. Długa na ok. 70 m instalacja ma formę ogromnej, czarno-białej fali zalewającej fasadę biblioteki. Wielkoskalowa, pełna dynamiki praca sprawia wrażenie, jakby literacki i naukowy dorobek wielu wieków, który skrywają historyczne mury, miał za chwilę pogrążyć się w wodzie.

W inauguracji wystawy, której „Diluvium” jest częścią, wziął udział sam papież Leon XIV przy okazji swojej pierwszej wizyty w Bibliotece Watykańskiej w roli głowy Kościoła katolickiego. Wydarzenie zbiegło się też z 71. urodzinami Leona XIV. Otwarcie instalacji „Diluvium” i całej wystawy dla szerokiej publiczności nastąpi 25 września.

Instalacja „Diluvium” to część większej wystawy

„Diluvium” czerpie inspiracje z ilustracji autorstwa Gustave’a Doré pt. „Wieki Potop” z 1866 r., przedstawiającej dramat biblijnej katastrofy. Sam JR tłumaczy wymowę swojej instalacji jako eksplorację zagrożeń dla literackiego dorobku ludzkości, a także dla egzystencji samych ludzi, które wynikają m.in. z postępujących zmian klimatycznych.

JR rozwija dalej tę interpretację. Niszczycielska fala symbolizuje nie tylko zagrożenie katastrofami naturalnymi, które w naszych czasach jest coraz bardziej realne. To również metafora rozwoju sztucznej inteligencji, a także pogłębiającej się politycznej polaryzacji w społeczeństwie. Praca ma przypominać o tym, jak kruche jest istnienie ludzkości, a także wszystkiego tego, co do tej pory zbudowała. Woda to jednocześnie życiodajna substancja, bez której nasze istnienie nie byłoby możliwe.

Instalacja „Diluvium” stanowi pierwszą odsłonę pięcioletniego cyklu wystaw pt. „AQVA – Catastrophe and Wonder” (ang. „AQVA – Katastrofa i cud”). Artystyczny projekt eksplorujący siłę żywiołu wody będzie realizowany na terenie Biblioteki Watykańskiej.

Pięcioletni projekt Watykan realizuje we współpracy z Fondazione Roma I przy wsparciu banku Intesa Sanpaolo. Wystawa „AQVA – Katastrofa i cud” będzie otwarta dla zwiedzających do 14 maja 2027 r.