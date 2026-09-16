Późne lato i jesień to dla wielu Europejczyków, również Polaków, najbardziej komfortowy czas, aby wyjechać na urlop nad Morze Śródziemne. W Rzymie, będącym niekończącym się źródłem przyjemności dla miłośników historii sztuki i architektury, otwarto nowy obowiązkowy punkt wycieczki po Wiecznym Mieście: największą mozaikę w Imperium Rzymskim, której towarzyszy ogromny fresk.

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Największa mozaika w Imperium Rzymskim otwarta dla zwiedzających po blisko 2 tys. lat

Ci, którzy planują w tym roku jesienny urlop, mają kolejny argument przemawiający za tym, aby wybrać się do Rzymu. Nowa atrakcja turystyczna i zarazem jedno z najbardziej imponujących dzieł starożytności znajduje się w podziemiach Term Trajana.

Chodzi o pochodzącą z I w. n.e. naścienną dekorację składającą się z mozaiki pt. „Muza i filozof”, zwanej też Wielką Mozaiką, oraz fresk pt. „Namalowane miasto”. Po raz pierwszy od blisko 20 wieków obydwa dzieła udostępniono szerokiej publiczności.

Wysoka na 10 m i długa na 16 m misterna Wielka Mozaika przedstawia naturalnej wielkości brodatego filozofa i jego muzę, grupę postaci z młodym poetą odbierającym wieniec laurowy, a także scenę teatru z kolumnami i dekoracjami z roślin. Pracę wykonano przy użyciu m.in. białego marmuru i kolorowych kamieni.

„Przypuszczamy, że to największa mozaika naścienna rzymskiego świata, jaką znaleziono, i kopiemy nadal, aby dowiedzieć się, gdzie ona się kończy” – powiedział w rozmowie z CNN Francesco Pacetti, który bierze udział w wykopaliskach. Archeolodzy nadal odkrywają kolejne warstwy osadu przykrywające dalszą część Wielkiej Mozaiki przedstawiającą winobranie i produkcję wina.

Mierzący 10 m długości fresk, który zatytułowano „Namalowane miasto”, przedstawia z kolei rzymski port widziany z lotu ptaka. Tworzą go mury, wieże, place, a także teatr, świątynia i inne budynki. We fresku zachowały się wyblakłe warstwy farb w odcieniach błękitu i terakoty, które niegdyś z pewnością były znacznie bardziej intensywne. Eksperci nie mają pewności co do tego, czy dzieło przedstawia jakieś konkretne, realnie istniejące, czy też fikcyjne miasto portowe.

„Rzym nie przestaje nas zaskakiwać. Każde prace wykopaliskowe wzbogacają nasze miasto o kolejny kawałek historii” – napisał na swoim oficjalnym profilu na Instagramie burmistrz Rzymu Roberto Gualtieri.

„Wielką Mozaikę” i „Namalowane miasto” będzie można oglądać tylko w weekendy, w małych grupach

Monumentalną mozaikę i fresk wykonano najprawdopodobniej w II poł. I w. n.e., czyli jeszcze zanim cesarz Trajan przekształcił w 109 r. n.e. prywatne jak dotąd przestrzenie na publiczną łaźnię. Wypoczywający w termach Rzymianie mogli od tej pory oglądać Wielką Mozaikę i „Namalowane miasto” w pełnej krasie.

Ogromną dekorację odkryto w latach 90. ubiegłego wieku. Renowacja całego kompleksu trwała 14 lat i pochłonęła 500 mln euro (prace sfinansowano dzięki dotacjom z Unii Europejskiej). Oprócz konserwacji mozaiki i fresku wybudowano m.in. ścieżki dla zwiedzających, zainstalowano też oświetlenie uwydatniające misterne detale obydwu dzieł.

Burmistrz Rzymu potwierdził, że od 2 października mozaikę i fresk będzie można oglądać od piątku do niedzieli co godzinę, w sześciu przedziałach czasowych. Limit zwiedzających wynosi 15 osób.