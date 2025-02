Rolex jest jedną z najsłynniejszych marek zegarkowych na świecie, ale siła jej oddziaływania na rynek jest znacznie większa. Rolex kontroluje bowiem znaną markę zegarkową Tudor, a od 2023 roku także firmę Bucherer AG, do której należy globalna sieć butików zegarkowych, a także marka zegarków Carl F. Bucherer. I właśnie jej dotyczy informacja, którą przekazał szwajcarski dziennik biznesowy „Handelszeitung”.

Szwajcarskie media: Rolex zamyka markę zegarkową Carl F. Bucherer

Marka Bucherer od powstania w 1888 roku do momentu sprzedaży Roleksowi w 2023 roku pozostawała w rękach rodziny Buchererów, co było ewenementem w branży. Dwa lata temu firma została sprzedana firmie Rolex, dla której była to niezwykle cenna transakcja – Bucherer dysponuje siecią wyspecjalizowanych, luksusowych butików w najważniejszych miastach na świecie sprzedających zegarki czołowych marek szwajcarskich – oprócz Roleksa, także Omegi, Breitlinga, TAG Heuera czy IWC. W rękach rodziny Buchererów była także marka zegarków Carl F. Bucherer, która również stała się przedmiotem wspomnianej transakcji z 2023 roku.

Po dwóch latach Rolex podjął decyzję o jej zamknięciu – informuje „Handelszeitung”. „Marce Carl F. Bucherer, pomimo imponujących wyników sprzedaży, nigdy nie udało się osiągnąć zysku. Były nawet lata, w których marka Carl F. Bucherer była drugą najsilniejszą marką w butikach Bucherer, po Roleksie, ale nawet w tych latach Carl F. Bucherer ponosił straty” – twierdzą dziennikarze „Handelszeitung”.

Jak dodaje „HZ”, gdy żył Jörg Bucherer, zmarły w 2023 roku prezes firmy Bucherer AG, który sprzedał ją Roleksowi, produkcja zegarków była jego oczkiem w głowie, w związku z czym akceptował on ewentualne straty generowane przez ten dział rodzinnej firmy. Przejęcie Bucherer AG przez Roleksa pozbawiło markę parasola ochronnego. Zdecydowały liczby – a te, jak twierdzą dziennikarze „HZ”, nie były najlepsze.