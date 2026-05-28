Tegoroczna selekcja przewodnika Michelin po raz pierwszy w historii objęła całą Polskę. Efekt? Jeszcze nigdy w prestiżowym czerwonym przewodniku nie znalazło się tak dużo lokali z naszego kraju. Jednym z największych wygranych, w którym przybyły dwie restauracje gwiazdkowe, jest Wrocław, ale powodów do radości ma też wielu innych restauratorów – jak kraj długi i szeroki.

Rok 2026 zapisze się w historii polskiej gastronomii jako przełomowy. Po rozszerzeniu przewodnika Michelin z pięciu regionów na cały kraj na liście rekomendacji i wyróżnień w tym roku znajduje się 196 restauracji z całej Polski – najwięcej w historii.

Jedną gwiazdkę Michelin ma już dziesięć restauracji – o cztery więcej niż przed rokiem. Jednym z ciekawszych debiutantów w tym gronie jest Alon Omakase z Warszawy – to pierwsza w Polsce japońska restauracja z gwiazdką Michelin.

Obok Warszawy, Poznania, Trójmiasta i Krakowa na gastronomiczną potęgę wyrasta Wrocław. Aż dwie restauracje z tego miasta – Most i Baba – dołączyły do wąskiego grona lokali w naszym kraju, które mogą poszczycić się gwiazdką Michelin. Z kolei wyróżnienie Bib Gourmand otrzymały wrocławskie restauracja Ida Kuchnia i Wino, Tarasowa oraz Pijalni Wino Bistro. Gwiazdkę zdobyła też restauracja Steampunk z Pszczyny na Dolnym Śląsku, którą kieruje szef kuchni Ziemowit Owczarz.

Gwiazdkowe restauracje w Polsce 2026: Przewodnik Michelin

Rozszerzenie selekcji w przewodniku Michelin na całą Polskę sprawiło też, że aż 19 nowych restauracji otrzymało tytuł Bib Gourmand. Dzięki temu w całej Polsce takich lokali jest już 38.

Również w przypadku odznaczenia Bib Gourmand nie są to jedynie lokale z największych polskich metropolii. Do grona restauracji z Bib Gourmand dołączyły w tym roku między innymi 2Pier z Lublina, Kwestia czasu/Nago i Sztuka chleba i wina z Białegostoku, The moment z Kielc, Da Andrea z Olsztyna, Farmer & Sons ze Skórzewa w województwie wielkopolskim czy Biblioteka z Wałbrzycha.

Na michelinowskiej mapie Polski znalazło się aż 147 lokali z rekomendacjami, w tym restauracje z wielu małych miasteczek i wsi. Dla ich właścicieli to ogromny powód do radości, bo smakosze odwiedzają je właściwie jedynie będąc przejazdem, albo kiedy zatrzymują się na nocleg w danej miejscowości.

Wymieńmy chociażby takie restauracje jak Romantyczna z Wysokiej Wsi w woj. warmińsko-mazurskim, Carska z Białowieży, Sezony we wsi Trzek w wielkopolskim, Restauracja Solmarina w Wiślince i TASTE_it w Puszczykowie w pomorskim czy Villa Greta i Szyszka w dolnośląskim. To tylko kilka z wielu przykładów znakomitych restauracji z małych lub bardzo małych miasteczek i wsi, które znalazły się w przewodniku Michelin.

Jak podkreślają przedstawiciele Polskiej Organizacji Turystyczna, która wpłynęła na rozszerzenie zasięgu przewodnika na cały kraj, figurowanie w czerwonym przewodniku zwiększa ruch turystyczny w danej miejscowości, a liczba gości w „michelinowskiej” restauracji wzrasta średnio o 30 proc.

Często są to restauracje funkcjonujące w hotelach. Ich obecność w przewodniku Michelin jest dla tych obiektów o tyle istotna, że daje im większą szansę na przyciągnięcie uwagi organizatorów kongresów i innych spotkań biznesowych. Figurowanie w czerwonym przewodniku ma często decydujący wpływ na wybór tego, a nie innego ośrodka.