Reklama
Rozwiń
Reklama

Coraz więcej „Frankensteinów” na rynku zegarków. Dominująca pozycja jednej marki

Coraz chętniej kupujemy zegarki z drugiej ręki – wynika z wielu analiz. Jednak wraz z wzrostem liczby ofert sprzedaży pojawiają się pułapki, na które muszą uważać nabywcy. Jednej z najważniejszych poświęcili sporo miejsca w swoim raporcie analitycy platformy Bezel.

Publikacja: 13.02.2026 09:30

Raport platformy Bezel obejmuje transakcje warte łącznie ok. miliarda dolarów.

Raport platformy Bezel obejmuje transakcje warte łącznie ok. miliarda dolarów.

Foto: Bing Guan/Bloomberg

Andrzej Chojnowski

Rozwój rynku wtórnego zegarków to jeden z najważniejszych trendów na rynku ostatnich lat. Wraz ze wzrostem popularności platform oferujących zegarki z drugiej ręki pojawiają się też problemy. O nich informują w swoim raporcie eksperci amerykańskiej platformy Bezel.

Rynek zegarków używanych. Jak uniknąć oszustów?

Jednym z wyzwań dla rozwijającego się rynku zegarków używanych jest odpowiednia weryfikacja oferowanych produktów. Chodzi nie tylko o ocenę ich stanu technicznego, ale przede wszystkim – o potwierdzenie oryginalności części zegarka. 

Najnowszy raport przedstawiony przez platformę Bezel, analizujący oferty warte łącznie blisko miliard dol., pokazuje, że wraz ze wzrostem popytu rośnie również skala problemów związanych z autentycznością i zgodnością zegarków z deklaracjami sprzedających. W 2025 roku 34 proc. modeli zgłoszonych do sprzedaży nie przeszło weryfikacji, w drugiej połowie roku odsetek ocen negatywnych sięgnął 38 proc. To znaczący wzrost względem 23 proc. w 2023 roku i 29 proc. w 2024 roku.

Czytaj więcej

Eksperci: Na rynku zegarków do głosu wrócili kolekcjonerzy, a krótkoterminowi inwestorzy, tak zwani
Zegarki
Koniec spekulacji na rynku zegarków. Eksperci: Nadchodzi era elegancji

Największy udział w odrzuconych egzemplarzach miały używane zegarki marki Rolex – według danych platformy Bezel odpowiadały one za 51 proc. negatywnie zweryfikowanych egzemplarzy pod względem wolumenu i 58 proc. pod względem wartości. Z jednej strony pokazuje to dominującą pozycję marki na rynku wtórnym, z drugiej wskazuje jednak skalę wyzwań związanych z rosnącym rynkiem wtórnym. Im większy popyt i wyższe ceny, tym silniejsza pokusa manipulacji i oszustwa. Nieprzypadkowo jedna z niepisanych zasad przy kupowaniu zegarków używanych brzmi: „Kupuj sprzedawcę, a nie zegarek”. Innymi słowy – wiarygodność oferty i sprzedającego jest ważniejsza niż wymarzony model, lepiej kupić inny, ale sprawdzony i udokumentowany zegarek. 

Reklama
Reklama

„Frankensteiny” na rynku zegarków używanych

Największym problemem dla rynku zegarków używanych są tzw. „Frankensteiny” – zegarki składane z części pochodzących z różnych egzemplarzy, często z różnych okresów produkcji. Mogą one zawierać nieoryginalne tarcze, wskazówki niezgodne z rocznikiem, a nawet mechanizmy z innych referencji. Dla mniej doświadczonego kupującego różnice są niemal niedostrzegalne, ale dla rynku kolekcjonerskiego mają fundamentalne znaczenie. Zgodność elementów zegarka z okresem produkcji to jedno z kluczowych kryteriów oceny wartości.

Inny problem to modyfikacje nieujawnione w opisie, takie jak polerowanie kopert, regenerowanie tarcz czy użycie nieoryginalnych części. W warunkach rosnącej presji cenowej i ograniczonej podaży sprzedający „poprawiają” wygląd zegarków, licząc na lepszy zarobek.

Wzrost odsetka odrzuceń podczas technicznej weryfikacji oferowanych zegarków zbiegł się w czasie z ożywieniem popytu pod koniec 2025 r.. W takich okresach najłatwiej „przemycić” egzemplarze o niejasnej historii. Jednocześnie jednak, jak informują przedstawiciele platformy Bezel, kupujący stają się coraz bardziej rozważni. Dane wskazują, że choć zainteresowanie zegarkami używanymi utrzymuje się na wysokim poziomie, decyzje zakupowe są bardziej przemyślane. Istotna jest już nie tylko marka, na znaczeniu zyskują kompletna dokumentacja, stan techniczny i oryginalność mechanizmu.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Styl Życia Lifestyle Gadżety Zegarki
Model Navitimer B01 Chronograph 43 Aston Martin Formula One Team – pierwszy element współpracy Breit
Zegarki
Breitling wchodzi do Formuły 1. Początek współpracy z Astonem Martinem
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
OMEGA Seamaster Diver 300M Milano Cortina 2026
Zegarki
OMEGA Seamaster Diver 300M Milano Cortina 2026. Cały na biało
Eksperci: Na rynku zegarków do głosu wrócili kolekcjonerzy, a krótkoterminowi inwestorzy, tak zwani
Zegarki
Koniec spekulacji na rynku zegarków. Eksperci: Nadchodzi era elegancji
Omega Speedmaster Moonwatch.
Zegarki
Omega Speedmaster Moonwatch: Czarno na białym
Historyczne śródmieście Gdańska przyciąga klientów z całego kraju
Materiał Promocyjny
Historyczne śródmieście Gdańska przyciąga klientów z całego kraju
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama